Merken Gemerkt

Merken

24.09.2019

Kistler Gruppe erweitert Standorte Firmennews

Die Kistler Gruppe erweitert drei ihrer Standorte in der Schweiz und in Deutschland. Dabei handelt es sich um den Hauptsitz in Winterthur sowie die beiden deutschen Standorte Heidelberg und Meerane. Erste Umzüge in die neuen Räumlichkeiten erfolgen im September.

Kistler zieht in ein moderneres und größeres Gebäude im Meeraner Gewerbegebiet um. © Kistler Gruppe

An ihrem Hauptsitz in Winterthur hat die Kistler Gruppe in den kommenden Jahren ursprünglich den Bau einer eigenen Smart Factory mit einem geschätzten Investitionsvolumen von etwa 50 Millionen Schweizer Franken geplant. Diese Investition werden nun erst einmal verschoben. Damit das Kapazitätsproblem am Standort trotzdem zeitnah gelöst wird, ziehen über einhundert Mitarbeitende an den neuen Standort in der Else-Züblin-Straße. Dieser ist rund sieben Kilometer vom Hauptsitz entfernt und wird Entwicklung, Montage und Vertrieb unter einem Dach vereinen.

Am Standort Heidelberg entsteht derzeit neben dem existierenden Bürogebäude eine neue Produktionshalle. Hier wird die Kistler Gruppe in Zukunft auf zusätzlichen 1.300 Quadratmetern ihren eigenen Crashtest-Dummy THOR entwickeln und herstellen. Die Eröffnung des sogenannten „Home of Dummies“ ist im Winter 2020 geplant.

Auch am Standort Meerane sind die Messtechnikexperten an die Grenzen ihrer Kapazitäten gestoßen. Um dem wachsenden Auftragsvolumen gerecht zu werden, entschied sich Kistler für den Umzug in ein moderneres und größeres Gebäude im Meeraner Gewerbegebiet –einen Kilometer vom ursprünglichen Standort entfernt. Jetzt können die Mitarbeitenden dort auf einer Fläche von 1.200 Quadratmetern Kabel mit Längen von 0,5 bis 100 Metern sowie kundenspezifische Sonderlängen produzieren.

weitere Informationen