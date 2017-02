Merken Gemerkt

08.02.2017

KI-Plattform für automatisierte Fahrzeuge

ZF hat auf Basis der NVIDIA DRIVE PX 2 AI Rechnerplattform ein System entwickelt, das automatisierte und autonome Fahrfunktionen für Personen- und Nutzfahrzeuge ebenso wie Anwendungen in der Industrietechnik ermöglicht.

ZF ProAI basiert auf der NVIDIA-Plattform und wird 2018 in Serie gehen. Bild: © ZF

Auf der CES 2017 in Las Vegas stellte ZF ein erstes System mit der Bezeichnung ZF ProAI vor, das automatisierte Autobahnfahrten unterstützt. Dabei werden mit Deep-Learning-Algorithmen Sensor- und Kameradaten verarbeitet und interpretiert. In einem weiteren Entwicklungsschritt wollen die beiden Unternehmen auch Lösungen für das hoch- und vollautomatisierte Fahren in Serie bringen.

"ZF-Technik lässt Fahrzeuge sehen, denken und handeln. Mit der AI-Plattform von NVIDIA machen wir vor allem beim ‚Denken-lassen‘ einen großen Sprung nach vorn." so Dr. Stefan Sommer, Vorstandsvorsitzender der ZF Friedrichshafen AG.

ZF ProAI setzt auf der skalierbaren NVIDIA Rechnerplattform auf, um Eingangssignale von Kameras, Lidar-, Radar- und Ultraschallsensoren zu verarbeiten; zusätzlich kann das Fahrzeug mit hochaufgelösten Karten präzise lokalisiert und so einen sicherer Fahrweg vorausgeplant werden. Die Serienfertigung ist nach Angaben von ZF für 2018 geplant. Dann wird ZF ProAI als komplettes Steuergerät ins Fahrzeug geliefert, das über die Cloud aktualisiert und während des Fahrzeug-Lebenszyklus mit zusätzlichen Funktionen und Fähigkeiten ausgestattet werden kann. Es ist auch für V2X-Applikationen ausgelegt, ferner kann die Lernfähigkeit und Vernetzung von ZF ProAI im Sinne einer Schwarmintelligenz ganze Fahrzeugflotten sicherer und effizienter machen. "Wir sehen die Deep-Learning-Plattform von NVIDIA als Basis für unsere künftige AI-fähige Software, die wir aber auch für Dritte zur Verfügung stellen werden", erklärte Torsten Gollewski, Leiter Vorentwicklung bei ZF.