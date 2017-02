Merken Gemerkt

Merken

21.02.2017

KI in der Sprachbiometrie

Nuance Communications hat die Software Dragon Drive für vernetzte Autos erweitert und stellte neue Features des virtuellen Assistenten für Autos vor.

So kann Dragon Drive nun durch künstliche Intelligenz mit mehreren Insassen im Fahrzeug interagieren – so kann der Fahrer beispielsweise jemanden anrufen während ein anderer Insasse auf der Rückbank mit dem Fahrzeug spricht, um eine neue Playlist abzuspielen. Das System kann außerdem mit Hilfe von Sprachbiometrie verschiedene Insassen anhand der Stimme identifizieren und so individuell auf die Bedürfnisse der Mitfahrenden eingehen. Zurzeit wird die Multi-Passenger-Interaktionslösung in BMW-Fahrzeuge aus den Jahren 2016 und 2017 integriert, sodass sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer über das mit Dragon Drive betriebene vernetzte In-Car-Infotainment System mit dem BMW kommunizieren können. Neben der Multi-Passenger-Lösung wird als weitere neue Funktion KI-betriebenes Text Messaging vorgestellt. Der virtuelle Assistent im Auto versteht zukünftig den Kontext von eingehenden Nachrichten und schlägt proaktiv eine Antwort vor oder führt auf Basis des Nachrichteninhalts direkt eine entsprechende Aktion aus.

www.nuance.com