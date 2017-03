Merken Gemerkt



09.03.2017

KI-Cockpit: VW wählt NVIDIA als strategischen Partner

Johann Jungwirth, Chief Digital Officer des Volkswagen Konzerns, stellte auf der CES 2017 die Zusammenarbeit für die Entwicklung eines auf künstlicher Intelligenz basierenden Cockpits vor.

Johann Jungwirth, Chief Digital Officer des Volkswagen Konzerns: „Erstklassige Kompetenz auf dem Gebiet der KI ist eine unverzichtbare Voraussetzung zur Zukunftssicherung.“ (© Volkswagen)

NVIDIA wird dabei als strategischer Partner für das neue Volkswagen Group Future Center California im Silicon Valley fungieren. Bereits zuvor hatte Audi ebenfalls im Rahmen der CES eine Kooperation mit NVIDIA für ein pilotiert fahrendes Konzeptfahrzeug vorgestellt. Jungwirth erklärte dazu: "Volkswagen integriert Technologien von NVIDIA, wie z. B. die DRIVE AI Car Computing Plattform, NVIDIA Driveworks Software sowie den NVIDIA DGX-1 AI Super Computer, um ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Cockpit zu entwickeln."

Das KI-Cockpit setzt auf Reduktion von Bedienelementen und Nutzerinteraktionen und basiert auf einem selbstlernenden, digitalen Assistenten, der die Bedürfnisse des Nutzers auf Grundlage von Situation, Kontext, Standort und zusätzlicher Daten vorausahnt. Die Aufgabe des neuen Future Centers in Kalifornien ist es, die Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns in Sachen Kundenerlebnis, Schnittstellendesign, Bedienlogik, neuen Innenraumkonzepten, Infotainment und Entertainment an die Spitze zu bringen. Der Konzern unterhält noch zwei weitere Future Center, die Schwestereinrichtungen in Potsdam (Deutschland) und in Beijing (China).