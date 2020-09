Merken Gemerkt

18.09.2020

Keysight World online 2020 Virtuelle Veranstaltung in Europa vom 22.9. bis 24.9.

Keysight informiert in seinen virtuellen Veranstaltungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien über Innovationen des Unternehmens. In Europa wird vom 22. bis 24. September ein tiefer Einblick in die wichtigsten Themen geboten.

Es gibt jeweils einen Track zu Design bis zur Implementierung in den fünf Bereichen 5G, Automotive, hochmoderne Messtechnik, Hochgeschwindigkeits-Digitaltechnik und IT-Netzwerksicherheit ist als umfassende Konferenz konzipiert, bei der Entwickler und Experten Präsentationen und Demonstrationen geben sowie Live Rede und Antwort stehen.

Zusätzlich zu diesen technischen Sessions wird Keysight eine umfassende Reihe von Demos anbieten, auf die am Veranstaltungstag jederzeit zugegriffen werden kann. Die Teilnehmer können zwischen den Sessions und Demos wie bei einer „traditionellen“ Konferenz oder Messe wechseln.

Die Teilnahme an der Keysight World ist kostenfrei. Teilnehmer können problemlos ihr Programm aus den fünf Tracks zusammenstellen.

Zur kostenlosen Registrierung zur Keysight World