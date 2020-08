Merken Gemerkt

03.08.2020

Keysight, IPG Automotive und Nordsys arbeiten bei der Entwicklung einer Testplattform für Autonome Fahrfunktionen zusammen Autonomes Fahren

Keysight Technologies wird in Zusammenarbeit mit IPG Automotive und Nordsys eine modulare Testplattform entwerfen und entwickeln, die die Validierung von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und Funktionen für das autonome Fahren beschleunigen wird.

Die drei Unternehmen haben eine mehrjährige Zusammenarbeit vereinbart, um eine Lösung – die Autonomous-Drive-Emulation- (ADE-) Plattform – zu schaffen, die in einem einzigen System synchronisierte Verbindungen zu allen relevanten Sensoren in einem Auto wie dem globalen Navigationssatellitensystem (GNSS), Vehicle to Everything (V2X), Kamera und Radar emuliert.

ADE ermöglicht es Automobilherstellern und ihren Partnern, sich auf Entwicklung und Test von ADAS-Systemen und -Algorithmen, einschließlich Sensorfusion und Entscheidungsalgorithmen, zu konzentrieren. Es ist eine offene Plattform, die die Integration mit kommerzieller 3D-Modellierung, HIL-Systemen und bestehenden Test- und Simulationsumgebungen vereinfacht.

© Keysight Technologies

„Durch die Kombination der Erfahrung und des Fachwissens von Keysight, IPG und Nordsys werden wir eine Lösung liefern, die es den Kunden ermöglicht, ihre Komponenten, Software und Systeme zu simulieren und zu emulieren, einschließlich Sensorfusion und Entscheidungsalgorithmen“, sagte Tom Goetzl, Vice President und General Manager des Automotive Industry Segments von Keysight .

„Unsere innovativen Softwarelösungen ermöglichen die Übertragung von realistischen Testszenarien einschließlich der gesamten Umgebung in die virtuelle Welt mit einem hohen Detailgrad. Wir freuen uns, diese leistungsfähige und echtzeitfähige Software-Modellierungstechnologie auf ADE zu bringen und mit Keysight diese Partnerschaft einzugehen“, kommentiert Steffen Schmidt, Geschäftsführer von IPG Automotive .

„Nordsys erstellt softwaregesteuerte Anwendungen mit Schwerpunkt auf der Automobilindustrie sowie Hard- und Softwarelösungen für die V2X-Kommunikation. Wir freuen uns darauf, dieses Fachwissen in ADE und die Zusammenarbeit mit Keysight einzubringen“, sagte Manfred Miller, CEO von Nordsys .