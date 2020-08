Merken Gemerkt

17.08.2020

KBA: Fahrzeugzulassungen im Juli 2020 Statistik

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat die neu erfolgten Fahrzeugzulassungen vom Juli 2020 ermittelt. 314.938 Personenkraftwagen (Pkw) wurden neu zugelassen; das sind -5,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Der Anteil der privaten Neuzulassungen stieg im Juli 2020 auf 41,0 Prozent (+7,1 %). Der Anteil der Gewerblichen lag mit 58,9 Prozent (-12,5 %) unterhalb des Vorjahreswerts.

Insgesamt wurden nach Abschluss der ersten sieben Monate des aktuellen Jahres 1.525.560 neue Pkw zugelassen, das sind 30,1 % weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Zulassungen bei deutschen und Importmarken

Bei den deutschen Marken zeigten sich zweistellige Zuwächse bei Mini mit 35,7 Prozent, gefolgt von BMW (+17,4 %) und Mercedes (+10,7 %). Für Porsche (+2,4 %) wies die Statistik eine einstellige Steigerung aus. Die Pkw-Neuzulassungen der Marken Smart (-51,6 %), Opel (-45,2 %), Ford

(-22,5 %), Audi (-20,8 %) und VW (-3,3 %) lagen zum Teil deutlich hinter dem Ergebnis des Vorjahresmonats. Die Marke VW erreichte mit 19,0 Prozent den größten Markenanteil an den Neuzulassungen.

Bei den Importmarken wiesen Subaru

(+63,9 %), Jeep (+42,2 %) sowie Mitsubishi (+33,4 %) Zulassungssteigerungen von mehr als +30 Prozent aus. Rückgänge von mehr als -30 Prozent zeigten sich hingegen bei Tesla (-66,6 %), Land Rover (-39,9 %), Jaguar (-38,9 %), Alfa Romeo (-33,6 %) und Dacia (-32,1 %). Mit einem Neuzulassungsanteil von 7,0 Prozent (+8,3 %) war Skoda erneut die anteilsstärkste Importmarke in der Monatsbilanz.

Zulassungen nach Antriebsarten

Die Neuzulassung von Benzinern ging um 20,3 Prozent zurück, dennoch lag ihr Anteil mit 154.352 Neuwagen bei 49,0 Prozent. 89.543 Pkw waren mit der Kraftstoffart Diesel ausgestattet. Nach einem Rückgang von 18,6 Prozent betrug deren Anteil 28,4 Prozent.

Die alternativen Antriebsarten wiesen im Vergleich zum Vorjahresmonat teils dreistellige Zuwächse auf. Die Anzahl der Elektrofahrzeuge wuchs mit 16.798 Neufahrzeugen um 181,7 Prozent, ihr Anteil an den Neuzulassungen lag damit bei 5,3 Prozent. 52.488 Hybride bescherten einen Zuwachs von 143,5 Prozent, was einem Anteil von 16,7 Prozent entsprach, darunter 19.119 Plug-in-Hybride (+484,7 %) und einem Anteil von 6,1 Prozent. Mit 933 Neuwagen und einem Zulassungsplus von 13,8 Prozent erreichten die erdgasbetriebenen Fahrzeuge einen Anteil von 0,3 Prozent.

784 flüssiggasbetriebene Pkw bescherten hingegen ein Minus von 4,2 Prozent (Anteil 0,2 %). Der durchschnittliche CO 2 -Ausstoß ging um 8,7 Prozent zurück und lag bei 144,5 g/km.

Neu zugelassene Nutzfahrzeuge

Auf dem Nutzfahrzeugmarkt zeigte sich bei den Kraftomnibussen (+30,3 %), Zugmaschinen insgesamt (+12,4 %) sowie Sonstigen Kraftfahrzeugen (Kfz) (+3,6 %) ein positives Ergebnis. Die Neuzulassungen der Sattelzugmaschinen (-12,6 %) und Lastkraftwagen (Lkw) (-6,3 %) zeigten sich rückläufig. 30.416 fabrikneue Krafträder und damit 54,5 Prozent mehr als im Vergleichsmonat kamen im Juli 2020 zur Neuzulassung. Insgesamt wurden 383.348 Kfz

(-2,0 %) und 39.516 Kfz-Anhänger (+17,0 %) neu zugelassen.

Halterwechsel im Juli 2020

869.169 und damit 13,5 Prozent mehr Kfz als im Vorjahresmonat wechselten im Juli 2020 den Halter beziehungsweise die Halterin. Das Zulassungsplus bei den Besitzumschreibungen zeigte sich dabei in fast allen Fahrzeugklassen, welches bei den Sonstigen Kfz (+22,3 %)

und Zugmaschinen insgesamt (+19,5 %) am stärksten ausfiel. Einzig die Kraftomnibusse (-38,2 %) waren rückläufig.

Die Nummer 1 der Segmente

Die Fahrzeugsegmente Wohnmobile

(+94,7 %), Kleinwagen (+9,5 %),

SUVs (+3,1 %) und Oberklasse (+2,7 %) verzeichneten im Juli Zulassungssteigerungen. Bei den übrigen Segmenten zeigten sich Rückgänge, die bei den Mini-Vans (-49,5 %), den Großraum-Vans (-39,8 %) und den Minis (-30,1 %) mehr als 30 Prozent betrugen. Anteilsstärkstes Segment waren die SUVs (21,8 %), dicht gefolgt von der Kompaktklasse mit 21,1 Prozent.

Dabei gab es bei den Fahrzeugsegmenten im Berichtsmonat Juli 2020 fünf Führungswechsel. Im Segment der Minis steht jetzt der VW Up, bei den Kleinwagen der Mini Mini und in der Mittelklasse der BMW 3er an erster Stelle.

Das Segment der Großraum-Vans wird vom VW Touran und die Utilities vom VW Transporter angeführt. In allen weiteren Segmenten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.

