07.10.2020

KBA: Fahrzeugzulassungen im September 2020 Statistik

265.227 Personenkraftwagen (Pkw) wurden im September 2020 neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat zeigte sich somit ein Plus von +8,4 Prozent. Die gewerblichen Zulassungen (63,9%) stiegen gegenüber dem Vergleichsmonat um +3,5 Prozent, die der Privaten (36,0%) um +18,3 Prozent.



Zulassungen bei deutschen und Importmarken

Bei den deutschen Marken konnte Audi mit +42,4 Prozent einen zweistelligen Zuwachs in der Neuzulassungsstatistik verzeichnen. Eine einstellige Steigerung in der Statistik wiesen die Marken Mini (+4,7%), BMW und Mercedes (jeweils +1,9%) sowie VW (+1,6%) aus. Rückgänge zeigten sich bei Smart mit -41,2 Prozent am deutlichsten, gefolgt von Opel (-27,6%), Porsche (-19,7%) und Ford (-0,8%). Den größten Anteil an den Neuzulassungen beanspruchte die Marke VW (15,2%).

Bei den Importmarken wiesen Tesla (+82,7%), Seat (+71,1%), Subaru (+70,4%), Alfa Romeo (+59,5%) sowie Renault (+58,4%) Zulassungssteigerungen von mehr als +50 Prozent aus. Rückgänge von mehr als -20 Prozent zeigten sich hingegen bei DS (-41,5%), Ssangyong (-29,0%) und Mazda (-24,7%). Mit einem Neuzulassungsanteil von 6,8 Prozent (+29,6%) war Skoda die anteilsstärkste Importmarke in der Monatsbilanz.

Mit einem Anteil von 21,2 Prozent waren die meisten Neuwagen dem Segment SUVs zuzuordnen (+9,7%). Die Kompaktklasse erreichte nach einer Steigerung um +5,7 Prozent einen Anteil von 21,0 Prozent und war damit das zweitstärkste Segment. Die Wohnmobile (2,0%/+159,9%) konnten im September die meisten Zugewinne verzeichnen, gefolgt von den Kleinwagen (16,8%/+28,9%) und den Utilities (4,6%/+21,8%). Die Segmente Oberklasse (0,6%/+7,5%), Geländewagen (10,0%/+5,4%) und Mittelklasse (9,7%/+3,0%) wiesen ebenfalls ein Zulassungsplus gegenüber dem Vorjahresmonat aus. Mini-Vans (1,3%/-46,8%), Großraum-Vans (2,0%/-19,6%), Sportwagen (1,0%/-12,1%), Minis (6,0%/-2,8%) sowie Obere Mittelklasse (3,2%/-0,6%) hingegen lagen hinter dem Ergebnis des Vorjahresmonats.

Zulassungen nach Antriebsarten

Die alternativen Antriebsarten wiesen im Vergleich zum Vorjahresmonat teils dreistellige Zuwächse auf. 21.188 Elektro-Pkw wurden neu zugelassen (8,0%/+260,3%) sowie 54.036 Hybride (20,4%/+185,2%), darunter 20.127 Plug-ins (7,6%/+463,5%). Des Weiteren wurden 809 Flüssiggas-Pkw (0,3%/+176,1%) und 606 Erdgasfahrzeuge (0,2%/+17,9%) neu zugelassen. Die Neuzulassung von Benzinern ging um -17,6 Prozent zurück, dennoch lag ihr Anteil mit 120.645 Neuwagen bei 45,5 Prozent. 67.901 Pkw waren mit der Kraftstoffart Diesel ausgestattet. Nach einem Rückgang von -6,4 Prozent erreichten Sie einen Anteil von 25,6 Prozent. Der durchschnittliche CO 2 -Ausstoß ging im September um -13,4 Prozent zurück und lag bei 134,3 g/km.

Neu zugelassene Nutzfahrzeuge

18.509 neue Krafträder wurden im September zugelassen, ein Plus von +65,0 Prozent. Auch bei den Nutzfahrzeugen zeigte sich in fast allen Fahrzeugklassen ein Zulassungsplus, welcher mit 574 Kraftomnibussen (+77,7%) am deutlichsten ausfiel. Einzig die Sattelzugmaschinen waren mit 2.348 Neuzulassungen und ein Minus von -9,4 Prozent rückläufig.

Insgesamt wurden 320.187 Kraftfahrzeuge (Kfz) (+11,7%) und 30.912 Kfz-Anhänger (+20,9%) erstmals in den Verkehr gebracht. Der Gebrauchtfahrzeugmarkt wies im Berichtsmonat mit insgesamt 763.314 Kfz und 40.203 Kfz-Anhängern einen Zuwachs von +13,3 Prozent beziehungsweise +18,6 Prozent auf.

