08.09.2020

KBA: Die Spitzenreiter vom August 2020 Statistik

In insgesamt fünf Segmenten hat das Kraftfahrt-Bundesamt einen Wechsel des zulassungsstärksten Modells im Berichtsmonat August 2020 festgestellt.

Der Berichtsmonat August 2020 brachte in insgesamt fünf Segmenten einen Wechsel des zulassungsstärksten Modells hervor: Im Segment der Minis zeigte sich der Fiat 500 (Juli: VW Up), bei den Kleinwagen der Opel Corsa (Juli: Mini Mini )und in der Mittelklasse der VW Passat (Juli: BMW 3er) mit der jeweils höchsten Neuzulassungsrate. Bei den SUVs dominierte der Mercedes GLK, GLC (VW T-Roc ) und bei den Utilities der VW Caddy (Juli: VW Transporter) .

In allen weiteren Segmenten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats:

Minis: Fiat 500

Kleinwagen: Opel Corsa

Kompaktklasse: VW Golf

Mittelklasse: VW Passat

Obere Mittelklasse: Audi A6, S6, RS6

Oberklasse: Mercedes S-Klasse

SUVs: Mercedes GLK, GLC

Geländewagen: VW Tiguan

Sportwagen: Porsche 911

Mini-Vans: Mercedes B-Klasse

Großraum-Vans: VW Touran

Utilities: VW Caddy

Wohnmobile: Fiat Ducato

Neuzulassungen von Personenkraftwagen im August 2020 nach Segmenten; Die Prozentangaben können wegen maschineller Rundung geringfügig von 100 abweichen. (© Kraftfahrt-Bundesamt)

