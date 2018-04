Merken Gemerkt

03.04.2018

Karamba Security erweitert Management-Team Personalie

Bei Karamba Security, einem Spezialisten für Cybersicherheit in vernetzten und autonomen Fahrzeugen, gibt es Neuzugänge im Management-Team. Außewrdem erweiterte das Unternehmen seinen technischen Beirat.





© Karamba Security

Neu im Management-Team ist Guy Sagy, der zum Chief Technology Officer von Karamba Security ernannt wurde. Assaf Harel, ein Mitbegründer von Karamba Security, wurde zum Chefwissenschaftler des Unternehmens ernannt. Amir Einav ist der neuen Vice President of Marketing.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seinen Technischen Beirat (CTO Advisory Board) um zwei neue Mitglieder erweitert: Paul Mascarenas, ehemaliger Chief Technical Officer der Ford Motor Company, und Bruce Coventry, ehemaliger Leiter der Business Unit Powertrain bei Chrysler und Daimler und zuletzt Chairman von TowerSec, bringen nun ihre Erfahrungen in das Unternehmen ein. Paul Mascarenas ist ab 2019 Präsident elect von SAE International und Mitglied des Verwaltungsrats von ON Semiconductor und der US Steel Corporation. Von 2014 bis 2016 war er Vorstandsvorsitzender von FISITA, dem internationalen Netzwerk für Automobilingenieure, das über 200.000 Ingenieure in 37 Ländern vertritt.

Karamba Security hat einen präventiven Ansatz für mehr Cybersicherheit in der Automobilindustrie eingeführt, um Steuergeräte und Bordnetze (speziell den CAN-Bus) im Fahrzeug gegen Cyber-Angriffe abzuschirmen und Hacks zu verhindern. Das israelische Unternehmen arbeitet mit 16 Automobilherstellern und Tier-1-Zulieferern zusammen.

