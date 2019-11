Merken Gemerkt

Merken

21.11.2019

Joyson und Preh bündeln Connectivity- und Infotainment-Aktivitäten Firmennews

Die Joyson Electronics Gruppe (Ningbo/China) will ihre Connectivity- und Infotainment-Aktivitäten in einer neuen Einheit zusammenfassen. Dazu soll die Preh Car Connect GmbH Dresden (PCC) - bisher eine Tochter der Preh GmbH, Bad Neustadt - mit ihrer chinesischen Schwester Joyson Preh Car Connect Ningbo (JPCC) zu einer Gesellschaft zusammengelegt werden.

© Preh

Mit dem neuen Gemeinschaftsunternehmen Joyson Car Connect (JCC) formiert sich unter dem Dach von Joyson Electronics ein Connectivity-Unternehmen, der vor allem den chinesischen Markt bedienen wird. Die Preh GmbH konzentriert sich ihrerseits auf ihre angestammten Geschäftsfelder HMI und E-Mobility.

Mit der Bildung einer eigenständigen Gesellschaft für Connectivity und Infotainment nimmt die Joyson-Unternehmensgruppe eine Neujustierung ihrer Aufstellung vor, um in einem zunehmend schwierigen Branchenumfeld die Wachstumschancen in China besser nutzen zu können. Der chinesische Markt ist bereits jetzt von großer Bedeutung für PCC und auch in Zukunft zeichnet sich großes Potenzial für Neugeschäft ab. Die Preh GmbH wird sich neben dem Wachstum im klassischen HMI-Bereich zunehmend auf den dynamisch wachsenden Markt für Elektromobilität konzentrieren.

Die Geschäftsführung der neuen Division setzt sich zur Hälfte aus PCC und JPCC Managern zusammen. Stavros Mitrakis, bisher Geschäftsführer von Preh Car Connect, agiert als Co-CEO neben CEO Yuan „Kevin“ Liu. Alle Beschäftigten an den Standorten Dresden und Oborniki werden im Zuge der Zusammenlegung zu Joyson Car Connect Mitarbeitern. Erst kürzlich wurde das ehemalige PCC Werk Dippach an die Preh GmbH angegliedert, um den Fertigungsbedarf im Bereich HMI sicherzustellen.

weitere Informationen