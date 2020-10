Merken Gemerkt

05.10.2020

Joynext ist neues Mitglied der eSync Alliance Branchen-Initiative

Die eSync Alliance und Joynext geben bekannt, dass Joynext der Alliance beigetreten ist. Bei der eSync Alliance handelt es sich um eine unternehmensübergreifende Initiative zur Standardisierung der „end-to-end over-the-air“ (OTA) Aktualisierung und Datenerfassung.

Durch die Zusammenarbeit im Bündnis profitieren die Mitglieder von einer vereinfachten Entwicklungsumgebung, die durch standardisierte Funktionen und APIs ermöglicht wird.

Die Allianz basiert auf eSync, einer Plattform aus Server und eingebetteter Software, die eine sichere bidirektionale Datenpipeline zwischen der Cloud und einer beliebigen Anzahl von elektronischen Endgeräten in Fahrzeugen bereitstellt. eSync ist in der Lage, Software und Firmware „over-the-air“ zu liefern sowie zu aktualisieren und Echtzeit-Betriebsdaten von Geräten im Fahrzeug zu erfassen. Joynext setzt eSync bereits bei einem großen Automobilhersteller erfolgreich ein.



„Joynext ist ein führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge. Wir begrüßen seine Fachkompetenz und sein Engagement, die Entwicklung einer gemeinsamen Plattform für die OTA-Technologie und deren breite Einführung im gesamten Automobilsektor voranzutreiben“, sagt Mike Gardner, Executive Director der eSync Alliance.

„Die Mitgliedschaft in der eSync Alliance ist für uns sehr wichtig“, sagt Manuela-Bianca Steinhübel, Corporate CTO bei Joynext. „Wir kennen die Anforderungen unseres Marktes und wollen dazu beitragen, bessere Lösungen für technische Probleme zu finden. Es ist für uns von strategischer Bedeutung, an der Entwicklung des OTA-Standards mitzuwirken. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, Fördermitglied der eSync Alliance zu werden.“

OTA gewinnt an Dynamik in der Automobilindustrie

Die Fähigkeit, Software und Firmware over-the-air zu aktualisieren und Diagnose- und Telematikdaten von Geräten im Fahrzeug zu sammeln, wird für Automobilhersteller immer wichtiger. Die Fahrzeugtechnologie schreitet mit immer mehr software-betriebenen Steuergeräten rasch voran.

Für Software-Aktualisierungen müssen die meisten Fahrzeuge bislang in Autowerkstätten gebracht werden. Updates via OTA sind sehr viel effizienter und sparen Kosten sowie Zeit. Joynext plant, die OTA-Dienstleistungen für seine Kunden weiter auszubauen. Bisher musste jeder Autohersteller sein eigenes OTA-Backend entwickeln – ein komplizierter, teurer und zeitaufwendiger Prozess. Künftig wird Joynext die komplette OTA-Lösung mit einem Server in der Cloud und einem Produkt für das Auto anbieten.

„Wir haben ein rein Linux-basiertes Infotainment-System um eine Android-Plug-in-Box ergänzt, die über OTA aktualisiert werden kann. Connectivity-Boxen für 5G-V2X sind der nächste Schritt, um Joynext als Experten für OTA-Lösungen global zu positionieren“, gibt Manuela-Bianca Steinhübel einen Ausblick.

www.joynext.com