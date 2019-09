Merken Gemerkt

Merken

05.09.2019

Joint Venture von ETAS und National Instruments genehmigt Gründung

Die Kartellbehörden haben das Joint Venture ETAS NI Systems genehmigt, das zum 1. Januar 2020 sein operatives Geschäft aufnehmen wird. Das Joint Venture mit Hauptsitz in Stuttgart will anfänglich 50 Mitarbeiter beschäftigen und später weiter wachsen. ETAS und NI halten jeweils 50 Prozent an dem Unternehmen.

Das Joint Venture wird vor-integrierte Hardware-in-the-Loop-(HiL-)Systeme entwerfen, fertigen und warten. Das Unternehmen wird die software-definierte Plattform und die I/O-Kompetenzen von NI mit ETAS‘ Erfahrung bei der Entwicklung und Integration von HiL-Lösungen vereinen.

Das Management-Team von ETAS und National Instruments zusammen mit Leandro Fonseca, Managing Director ETAS NI Systems (hintere Reihe, zweiter von links), und Hans-Peter Duerr, Technical Director ETAS NI Systems (hintere Reihe, zweiter von rechts) © ETAS NI Systems

„Mit der Gründung von ETAS NI Systems haben wir einen neuen Meilenstein erreicht. So werden wir das Testen und Validieren von Fahrzeugelektronik-Software, inklusive Steuergeräte und Sensoren, für aktuelle und künftige Kundenanforderungen optimieren“, erläuterte Friedhelm Pickhard, Vorsitzender der Geschäftsführung der ETAS GmbH.

„Die Kompetenzen der Teams von ETAS und NI, ihr Domänen-Know-how und ihre globale Präsenz eröffnen die einmalige Chance, Kunden besser zu erreichen und sie bei der Bewältigung der Entwicklungsherausforderungen in der Automobilbranche zu unterstützen“, erklärte Eric Starkloff, President und Chief Operating Officer (COO) von NI.

zu ETAS

zu NI