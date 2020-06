Merken Gemerkt

16.06.2020

Jetzt online: Programm und Registrierung für die PCIM Europe digital days Veranstaltung

Vom 07. – 08.07.2020 finden die PCIM Europe digital days als virtuelles Event rund um das Thema Leistungselektronik statt. Teilnehmer können sich mit einem hochkarätigen Vortragsprogramm online über die neuesten Trends der Leistungselektronik weiterbilden.

Insgesamt stehen dem Teilnehmer neben über 250 Präsentationen und interaktiven Live-Diskussionen zahlreiche Anbieter mit Produktneuheiten und Innovationen kostenfrei zur Verfügung. Das virtuelle Event bietet Anbietern und Anwendern an zwei Tagen die Möglichkeit, ihr Fachwissen sowie ihr berufliches Netzwerk zu erweitern. Das Vortragsprogramm besteht aus fachlichen Kurzvorträgen in Form von Video-on-Demand Präsentationen sowie anschließenden Live-Diskussionsrunden.

Zu den Highlights gehören u.a. drei Keynotes: Neben einem Keynote-Vortrag zum Thema „Trends in Automotive Power Electronics Discussed at Audi's first full Electric Drive Train“, können sich Konferenzteilnehmer auf zwei weitere Keynotes zu „Battery Energy Storage Systems: Past, Present and Future“ von Ahmed Elasser, GE Global Research Center, USA, und „Innovative Data Center Power Solutions“ von Roland Hümpfner, Huawei Technologies, Deutschland, freuen.

Der vollständige Tagungsband mit allen Beiträgen der PCIM Europe Konferenz 2020 kann ab Ende Juni online bestellt werden.

Auf der Agenda des Fachforums stehen Forschungs- und Entwicklungsthemen, z.B. „EV/HEV Cost vs. Performance Trade off: A Battle on Multiple Fronts for Power Electronics“ (Yole Développement), „Parallel Operation of 3L NPC Power Modules“ (Semikron Elektronik), und „New Lifetime Prediction for SiC based on Power Cycling Tests“ (Danfoss Silicon Power). Das virtuelle E-Mobility Forum bietet exklusive Einblicke in neueste Produktinnovationen rund um das Thema Leistungselektronik in der Elektromobilität.

Alle Programmpunkte sind interaktiv gestaltet und bieten die Möglichkeit, Fragen zu stellen, an Abstimmungen teilzunehmen oder sich Live-Diskussionen per Video-Chat zuzuschalten. Während der gesamten Veranstaltung können Teilnehmer darüber hinaus über die Matchmaking-Funktion des digitalen Eventtools Talque miteinander in Kontakt treten. Dies ist sowohl für Teilnehmer untereinander möglich als auch mit Referenten und Vertretern von Anbieterunternehmen.

Die Teilnahme an den PCIM Europe digital days 2020 ist für Anwender kostenfrei; Anbieter können sich u.a. in Form eines digitalen Ausstellerprofils, durch Sponsoring oder durch die Bereitstellung einer Präsentation „on-demand“ an der Veranstaltung beteiligen. Mehr als 50 Unternehmen haben ihre Teilnahme an den PCIM Europe digital days bereits zugesagt, darunter Branchengrößen wie Infineon, Rohm Semiconductor, Mitsubishi Electric, Varta oder Wolfspeed.

Mehr Informationen zu den PCIM Europe digital days 2020