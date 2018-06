Merken Gemerkt

28.06.2018

Jaguar Land Rover nutzt Ladeinfrastruktur von Mennekes Elektromobilität

Mennekes ist Ladeinfrastruktur-Partner für Jaguar Land Rover. Der Autobauer hat mit dem „I-Pace“ sein erstes rein elektrisches Automobil entwickelt. Der Konzern wird die AMTRON Wandladestation sowohl im Innen- sowie im Außenbereich einsetzen, z.B. seine Kundenparkplätze und die Werkstätten ausrüsten, damit die Fahrzeuge im Servicefall geladen werden können.

Genutzt werden die AMTRON Wallboxen von Mennekes. Ab 2020 soll jede neue Baureihe von Jaguar Land Rover über elektrifizierte Modellversionen verfügen. Im ersten Schritt werden in 80 italienischen Filialen Wallboxen und Parkraumlösungen von Mennekes installiert. Zudem übernimmt das sauerländische Unternehmen zusammen mit seinem Netzwerk aus Partnern vor Ort die Installations- und Wartungsservices in Italien.

Mennekes hat in dieses Netzwerk investiert und ist in der Lage, innerhalb einer Stunde jeden Ort in Italien mit einem geschulten Installateur zu erreichen. Für den Fall, dass Jaguar Kunden zum Laden ihres Performance-SUV eine Ladelösung von Mennekes zuhause aufbauen möchten, so können dies die Partner ebenfalls vornehmen.

Mennekes deckt ein großes Spektrum der Ladetechniken für Elektroautos ab und bietet zudem Lösungen für die Elektrifizierung von verschiedensten Zielgruppen. Das Unternehmen stieg 2008 in den Markt für Elektro-Ladestationen ein.

Im Fall von Jaguar bietet die Variante „Premium“ der Mennekes AMTRON Wallbox Komfort wie z.B. Solarladen, um mit der Kraft der Sonne unterwegs zu sein, ein Lastmanagement oder die Verwaltung von Zugriffsrechten über eine entsprechende Software.

