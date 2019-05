Merken Gemerkt

29.05.2019

JAC Volkswagen bringt SEAT nach China Markterschließung

Der Volkswagen Konzern baut sein Geschäft in China aus. Dazu planen Volkswagen Group China, SEAT und der chinesische Hersteller JAC - die zusammen das Joint Venture JAC Volkswagen bilden - die spanische Marke SEAT in den nächsten zwei bis drei Jahren auf den chinesischen Markt zu bringen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde jetzt unterzeichnet.

© Volkswagen

Das 2017 gegründete Joint Venture konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung reiner Batteriefahrzeuge. China nimmt bei der globalen Transformation des Volkswagen Konzerns und dem damit verbundenen Dekarbonisierungsprogramm eine zentrale Rolle ein. Bis 2028 soll mehr als die Hälfte der vom Konzern geplanten 22 Millionen E-Autos in China produziert werden. Ziel ist es, im Jahr 2025 rund 1,5 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge, meist reine E-Autos, an Kunden auszuliefern.

Das zum Joint Venture gehörende R&D Center in Hefei ist ein wichtiger Baustein, um künftige Mobilitätslösungen für den chinesischen Markt zu entwickeln. Zudem stellt es Ressourcen für die Mitentwicklung von Batteriefahrzeugen und -komponenten bereit. Das Center befindet sich derzeit im Bau und wird voraussichtlich im Jahr 2021 öffnen. Darüber hinaus ist geplant, dass JAC und SEAT eine eigene Plattform für kleinere E-Autos entwickeln.

Smart-City-Projekt

Außerdem wurde eine weitere Vereinbarung zur Entwicklung künftiger Mobilitätslösungen geschlossen. Mit einer Smart-City-Partnerschaft mit der Millionenmetropole Hefei in der Anhui Provinz sollen Anforderungen und Bedürfnisse an Mobilität in einer vollvernetzten Stadtgetestet und smarte Mobilitätsangebote entwickelt werden. Die strategische Rahmenvereinbarung wurde von der Volkswagen Group China sowie des zugehörigen Mobilitätsunternehmens Mobility Asia gemeinsam mit JAC und der Stadt Hefei unterzeichnet.

Die Initiative wird Volkswagen die Möglichkeit geben, neue Technologien, Geschäftsmodelle oder Produkte in einer vernetzten Smart-City-Umgebung zu testen. Besonderer Fokus der Partnerschaft liegt auf der Entwicklung des autonomen Fahrens. Gemeinsam soll an autonomen Mobilitätsservices geforscht werden, darunter Self Driving Vehicles wie Robotaxis oder dem autonomen Flottenmanagement. Daneben umfasst die Smart-City-Partnerschaft Bereiche wie Ride Hailing oder Car Sharing. Insgesamt leben etwa acht Millionen Einwohner in der Stadt Hefei, die sich mit Hilfe des Projekts zu einer hochmodernen Smart City entwickeln soll.

