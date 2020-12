Merken Gemerkt

08.12.2020

Isabellenhütte: Dreier-Team in der Geschäftsführung Unternehmen

Die Isabellenhütte strukturiert innerhalb der Geschäftsführung um: Künftig werden drei Geschäftsführer als CFO, CTO und CEO für die jeweiligen Themenbereiche verantwortlich zeichnen.

Die Isabellenhütte stellt die Weichen, um das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Dr. Felix Heusler, geschäftsführender Gesellschafter in achter Generation der Isabellenhütte, erläutert diesen Schritt: „Wir sehen unser Familienunternehmen konfrontiert mit sich schnell verändernden Märkten in einer immer stärker globalisierten Welt. In der Geschäftsführung tragen wir dieser Entwicklung Rechnung, indem wir die Geschäftsführung noch klarer in drei Bereiche aufteilen und die Verantwortlichkeiten jeweils in eigene Hände legen.“

Dreiköpfiges GF-Team

Zukünftig kümmert sich ein dreiköpfiges Geschäftsführungsteam, bestehend aus CFO, CTO und CEO, um die Belange der Isabellenhütte. Dr. Felix Heusler, 48, wird künftig als CFO die Bereiche Personal (HR), Finanzen/Controlling sowie IT verantworten. Bereits im Juli 2020 trat Holger Spiegel, 53, ins Geschäftsführungsteam ein und übernahm zum 1. Oktober 2020 die Ressorts Vertrieb und Marketing von Dr. Felix Heusler. Zudem wird Holger Spiegel zum 1. Januar 2021 als Sprecher der GF (CEO) fungieren. Komplettiert wird das GF-Team seit 1. November 2020 von Thilo Gleisberg, 51, der als CTO für die Bereiche Produktion, F&E, Einkauf und Logistik verantwortlich zeichnet. Ein großer Dank gilt Geschäftsführer Jürgen Brust, der zum 31. Dezember 2020 in den Ruhestand treten wird, und in dessen Ära die Isabellenhütte sich zu einem weltweit anerkannten Technologieführer entwickelt hat.

Erfahrene Verstärkung der Geschäftsführung

Nach seinem Maschinenbau-Studium war Holger Spiegel 25 Jahre bei der Robert Bosch GmbH tätig, zuletzt als Vertriebsleiter Powertrain für den weltweiten Vertrieb. Zuvor bekleidete er bei Bosch verschiedene leitende Positionen im In- und Ausland. Bevor Holger Spiegel den Geschäftsführungsposten bei der Isabellenhütte übernahm, arbeitete er drei Jahre lang international als selbstständiger Unternehmensberater. © Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

Thilo Gleisberg ist Diplom-Ingenieur Maschinenbau und hat einen MBA in General Management. Über 20 Jahre seiner Laufbahn war er bei der Robert Bosch GmbH in verschiedenen leitenden Positionen tätig, unter anderem als Entwicklungsleiter Sensorik und zuletzt als Produktbereichsleiter Rotating Machines. Zwischenzeitlich leitete er sechs Jahre lang den Produktbereich Lenksäule mit Sitz in Frankreich bei ZF Lenksysteme.

Mit der Neuausrichtung der Geschäftsführung, die von langer Hand vorbereitet und geordnet vollzogen wurde, sieht sich das Unternehmen für den verstärkten internationalen Wettbewerb gerüstet. Eines soll bei dem Wachstumskurs nicht verloren gehen, betont Dr. Felix Heusler: „Wir sind der Archetyp eines traditionsreichen und gleichermaßen modernen Familienunternehmens, das regional verankert ist. Und das wird auch so bleiben.“