05.12.2017

IQD Frequency Products geht an Würth Elektronik eiSos Firmenübernahme

Die Würth Elektronik eiSos Gruppe kauft die IQD Frequency Products mit Hauptsitz in Crewkerne. Damit ergänzt der Hersteller von elektronischen und elektromechanischen Bauteilen sein Angebot an passiven Bauelementen um Quarze und Oszillatoren.

IQD ist ein Hersteller frequenzgebender Bauteile in Europa. Die Firma ist in über 80 Ländern aktiv und verfügt über eine 44-jährige Tradition. IQD entwickelt Quarze, Oszillatoren, VCXOs, TCXOs, OCXOs, GPS-synchronisierte OCXOs sowie Rubidium-Oszillatoren. Darüber hinaus bietet IQD auch kundenspezifische Produktlösungen an.

Zu den Zielmärkten des Unternehmens gehört der Automotive-Bereich. IQD arbeitet auf einem nach ISO 9001, TS16949 und AEC-Q200 zertifizierten Qualitätsniveau.

„Wir nehmen mit IQD ein höchst innovatives Unternehmen mit führenden Technologien und Bauteilelösungen in unsere Gruppe auf, das unser Angebot konsequent erweitert. Wir freuen uns insbesondere auf wertvolle Ergänzungen für IoT-, WiFi-, GPS- und 5G-Anwendungen“, sagt Oliver Konz, CEO der Würth Elektronik eiSos Gruppe.

von links: Colin Smith (Group Operations Director IQD), Tanja Hochschild (Post Merger Integration Würth Elektronik eiSos), Paul Fear (Shareholder & Owner of sold IQD), Peter Schlechtinger (GM & IQD Responsible of Würth Elektronik eiSos), Jennie Bennett (Group Finance & HR Director IQD), Martin Warrington (Director of Finance Würth Elektronik eiSos GB). © Würth Elektronik eiSos

zu IQD Frequency Products

zu Würth Elektronik eiSos