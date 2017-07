Merken Gemerkt

28.07.2017

IPG Automotive und rFpro kooperieren

IPG Automotive kooperiert mit dem britischen Unternehmen rFpro, das auf Visualisierung für Fahrsimulatoren spezialisiert ist. Diese Zusammenarbeit ermöglicht hochauflösende Echtzeit-Visualisierungen für Anwendungen mit der CarMaker-Produktfamilie von IPG Automotive.

Die fotorealistischen Visualisierungen von rFpro ermöglichen hochwertige virtuelle Szenarien für Anwendungen mit der CarMaker-Produktfamilie.

(© rFpro)

Mit rFpro arbeitet IPG Automotive mit einem Partner zusammen, der über eine Bibliothek an fotorealistischen High-Definition-Modellen von öffentlichen Straßen und OEM-Teststrecken verfügt. Mit der Implementierung im Release 6.0 der CarMaker-Produktfamilie können OEMs und Zulieferer Tests im virtuellen Fahrversuch für kamerabasierte Fahrerassistenzsysteme oder automatisierte Fahrfunktionen durchführen.

Die fotorealistischen Visualisierungen ermöglichen virtuelle Szenarien beispielsweise von speziellen Witterungsverhältnissen wie Nebel, der tiefer stehenden Sonne in den Wintermonaten, Reflexionen oder auch fehlerhafte Straßenmarkierungen – alles in Echtzeit und HDR simuliert. Es können auch mehrere synchronisierte Kamera-Feeds von rFpro mit diesen Eigenschaften verwendet werden.

Weitere Funktionalitäten geplant

Die mit den Simulationslösungen der CarMaker-Produktfamilie erstellten Szenarien werden zukünftig auch in der rFpro-Umgebung durch den Einsatz einer entsprechenden HDR-Rendering-Engine visualisiert. Nimmt man also beispielsweise Änderungen an den Wettereinstellungen in CarMaker vor, werden die Wetterszenen automatisch neu gerendert. Somit wird erreicht, dass umfangreiche Testkataloge für ADAS und Trainingsdaten für Deep Learning-Algorithmen konfiguriert werden können.

Ebenso lassen sich die qualitativ hochwertigen digitalen Modelle von realen öffentlichen Straßen und Teststrecken, die in rFpro erstellt wurden, nun auch mit den Radar-, Lidar- und Ultraschall-Sensormodellen von IPG Automotive kombinieren.

