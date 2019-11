Merken Gemerkt

04.11.2019

IPG Automotive eröffnet Standorte in Schweden und UK Niederlassungen

Der Lösungsanbieter für den virtuellen Fahrversuch IPG Automotive verstärkt mit der Gründung von Tochterfirmen in Schweden und im United Kingdom seine Präsenz auf dem internationalen Markt. Anfang des Jahres eröffnete das Unternehmen bereits Büros in Peking und Frankfurt am Main.

© IPG Automotive

Grund für die weitere Expansion ist nach Angaben des Unternehmens die steigende Nachfrage nach Simulationslösungen für die Fahrzeugentwicklung national und international. Die zunehmende Komplexität und Vernetzung der Fahrzeugsysteme stellen die Automobilhersteller und -zulieferer vor diverse Herausforderungen.

Neue Entwicklungsmethoden sind notwendig, um den immer höheren Aufwand im Entwicklungsprozess beherrschen zu können. Der virtuelle Fahrversuch kommt dabei immer häufiger zum Einsatz, um zeit- und kosteneffizient im Kontext des Gesamtfahrzeugs zu entwickeln und zu testen. Mit der Eröffnung der Standorte in Schweden und UK trägt IPG Automotive dem wachsenden Markt für Simulationslösungen Rechnung und setzt seine Internationalisierungsstrategie fort.

