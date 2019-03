Merken Gemerkt

01.03.2019

IPG Automotive eröffnet Büros in Peking und Frankfurt am Main Firmennews

Nach Tochtergesellschaften in China, Frankreich, Japan, Korea und den USA sowie Büros in Braunschweig und München eröffnete IPG Automotive nun Büros in Peking und Frankfurt am Main. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für virtuelle Fahrversuche.

© IPG Automotive

Die Simulationslösungen werden im Bereich des automatisierten Fahrens, zur Antriebsstrangentwicklung oder für die Auslegung der Fahrdynamik eingesetzt. Außerdem bietet das Unternehmen Support beim Entwickeln, Kalibrieren, Testen und Absichern von mechanischen und mechatronischen Systemen im Gesamtfahrzeug.

Die Software- und Hardware-Produkte können durchgängig im Entwicklungsprozess von der Konzeptphase über die Validierung bis hin zur Freigabe eingesetzt werden. Dabei lässt sich durch die Arbeit mit virtuellen Prototypen der Ansatz des Automotive Systems Engineering fortwährend verfolgen und neue Systeme können im virtuellen Gesamtfahrzeug entwickelt und getestet werden.

Neben der Hauptniederlassung in Karlsruhe stellt IPG Automotive seinen Kunden und Partnern Entwicklungsleistungen an den nationalen Standorten in Braunschweig und München sowie in China, Frankreich, Japan, Korea und den USA zur Verfügung.

