13.11.2017

Ionity: Paneuropäisches Netzwerk für Schnelladestationen E-Mobility

Mit der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Ionity stellen die BMW Group, Daimler, Ford Motor Company und Volkswagen mit Audi und Porsche die Weichen für den Aufbau eines Schnellladenetzes für Elektrofahrzeuge in Europa. Geplant ist die Errichtung von insgesamt rund 400 Schnellladestationen bis zum Jahr 2020.

Das Unternehmen Ionity mit Sitz in München hat die Geschäftstätigkeit jetzt aufgenommen. Michael Hajesch (CEO) und Marcus Groll (COO) übernehmen die Geschäftsführung des Joint Ventures (JV). Das Ionity Team wird Anfang 2018 rund 50 Mitarbeiter umfassen und sukzessive ausgebaut.

Aufbau der ersten 20 Schnellladestationen

Der Aufbau der ersten zwanzig Stationen startet noch in 2017. Diese werden an Autobahnen und Hauptverkehrsachsen unter anderem in Deutschland, Norwegen und Österreich errichtet. Sie werden öffentlich zugänglich sein und mit einer Entfernung von etwa 120 km zueinander liegen. Dabei setzt Ionity auf die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie Tank & Rast, Circle K sowie OMV.

Jede der Ionity Schnellladestationen wird über mehrere Ladesäulen verfügen. Dadurch erhalten Nutzer bis 2020 Zugang zu Tausenden von HPC-Ladepunkten (HPC: High-Power-Charging-Netzwerk). Das HPC-Netzwerk verwendet den europäischen Ladestandard Combined Charging System (CCS). Die Ladeleistung von bis zu 350kW pro Ladepunkt ermöglicht entsprechend ausgelegten Fahrzeugen eine kürzere Ladezeit im Vergleich zu heute verfügbaren Systemen.

Die Gründungspartner BMW Group, Daimler, Ford Motor Company und der Volkswagen Konzern mit Audi und Porsche beteiligen sich zu gleichen Teilen an dem JV. Weitere Automobilhersteller sind willkommen, sich am Ausbau des HPC-Netzwerks zu beteiligen.

Das paneuropäische High-Power-Charging-Netzwerk ermöglicht Elektromobilität auf Langstrecken. © obs/Ford-Werke GmbH

