10.03.2017

Intelligente Straßenlaterne

Infineon Technologies hat gemeinsam mit dem Start-up eluminocity eine intelligente Straßenlaterne entwickelt, die die Elektromobilität fördern, Energie sparen und einen Beitrag zur sicheren Vernetzung leisten soll.

Die intelligente Straßenlaterne von Infineon und eluminocity stellt eine abgesicherte Plattform mit Sensoren bereit, die Daten verarbeitet und ein Netzwerk herstellt. Sie baut auf der bestehenden Mobilfunkinfrastruktur auf und unterstützt den Ausbau des kommenden 5G-Standards.© Infineon Technologies

Die Straßenlaterne spart Energie allein durch den Einsatz von LED als Leuchtmittel: Werden die Straßenlampen durch solche mit LED ersetzt, ließe sich mehr als die Hälfte des Stroms einsparen. Genug, um rund 630.000 Zweipersonenhaushalte ein ganzes Jahr mit Strom zu versorgen. Sie ermöglicht auch den einfachen Aufbau einer Ladeinfrastruktur in Wohngebieten, um der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen. Aber die Lampe kann noch mehr. Ausgestattet mit moderner Radartechnologie könnte sie freie Parkplätze in die Cloud melden und sich auch auf Umweltbedingungen einstellen. Ist das Wetter schlecht, nähern sich Auto oder Fußgänger, wird das Licht heller.

Damit nicht genug – die Straßenlaterne lässt sich mit weiteren Sensoren ausstatten, z. B. Gassensoren, die die Luftqualität in der Umgebung messen und die Überschreitung unterschiedlich definierter Grenzwerte per Cloud-Anbindung an eine kommunale Leitstelle melden. Ausgerüstet mit Hochfrequenz-Komponenten, wird die Straßenlaterne darüber hinaus zur Basisstation im neuen Mobilfunkstandard 5G. Dieser benötigt im Vergleich zur Vorgängerversion mehr Sende- und Empfangseinheiten, bietet dafür aber eine hundertfach höhere Übertragungsgeschwindigkeit, tausendfach höhere Datenkapazität und Echtzeitfähigkeit sowie einen geringeren Energieverbrauch.

