Merken Gemerkt

Merken

14.03.2017

Intel übernimmt Mobileye

Der Chip-Hersteller Intel übernimmt Mobileye. Rund 15 MIlliarden Dollar Investiert das amerikanische Unternehmen in den israelischen Spezialisten für Lösungen rund um das automatisierte Fahren.

Intel macht den nächsten größeren Schritt in die Automobilindustrie. Der IT-Riese übernimmt das auf automatisiertes Fahren spezialisierte Unternehmen Mobileye. Das israelische Start-up ist dem amerikanischen Chip-Hersteller insgesamt 15,3 Milliarden Dollar wert. Das entspricht 63,54 Dollar pro Aktie. Der Preis entspricht einem Aufschlag von gut einem Drittel auf den Schlusskurs vom Freitag (10.03.). Mobileye gilt als einer der innovativsten Marktteilnehmer bei Kamerasystemen und Steuersystemen für Sensoren für Fahrerassistenzsysteme.

Beide Firmen arbeiten schon seit vergangenem Jahr mit BMW an der Entwicklung voll-automatisierter Fahrzeuge und bei der diesjährigen CES in Las Vegas nochmals die gemeinsame Plattform beworben. Diese soll auch anderen OEMs offen stehen. Die Übernahme passt in die derzeitige Marktsituation, in der sich alle Spieler im Bereich automatisiertes Fahren durch Zukäufe oder Partnerschaften verstärken wollen.



Das Führungsteam bleibt des israelischen Unternehmens mit Hauptsitz in Jerusalem bestehen. Shashua und der zweite Mobileye-Mitgründer Ziv Aviram stehen somit weiter an der Unternehmensspitze.