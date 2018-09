Merken Gemerkt

17.09.2018

innogy und Isabellenhütte entwickeln Zähler für Schnellladesäulen eMobility

innogy und Isabellenhütte entwickeln gemeinsam einen Gleichstromzähler und schaffen damit die Voraussetzungen für eine kilowattstundengenaue Abrechnung an Schnellladesäulen. Ab dem 1. April 2019 sind eichrechtskonforme Gleichstrom-Messgeräte in Schnellladesäulen Pflicht. Der Autofahrer zahlt dann nur den Strom, den er tatsächlich verbraucht.

Grundlage für den Gleichstromzähler sind ein Stromsensor der Isabellenhütte und das Verfahren von innogy für die kilowattstundengenaue Abrechnung. Dafür hat innogy bereits 2014 die Zulassung nach dem deutschen Eichrecht erhalten und nutzt das System seitdem an den Wechselstromladesäulen.

Das Entwicklungsergebnis ist nicht exklusiv und wird interessierten Marktteilnehmern ohne Lizenzthemen bezüglich der von innogy bereits im Feld eingesetzten manipulationssicheren Kommunikationsstruktur zur Verfügung stehen. Die Projektpartner haben bereits den Antrag zur eichrechtskonformen Zertifizierung durch die Physikalische Technische Bundesanstalt (PTB) eingereicht. Geprüfte und in Serie produzierte Geräte werden für die zweite Jahreshälfte 2019 erwartet.

innogy engagiert sich im Bereich der Elektromobilität für Eichrechtskonformität, Steckerstandards und Kundenservices. Über das Backend von innogy sind 7.250 smarte Ladepunkte in über 20 Ländern Europas und in den USA vernetzt. Dazu gehören auch 440 Schnellladepunkte in Deutschland. Bis das kilowattstundengenaue Abrechnen dort möglich ist, zahlen die Autofahrer fürs schnelle Laden übergangsweise einen einheitlichen Festpreis pro Ladevorgang.

