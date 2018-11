Merken Gemerkt

20.11.2018

Infineon und XAIN demonstrieren Blockchain-Technologie im Automobil Kooperation

Infineon Technologies und XAIN arbeiten gemeinsam am Einsatz der Blockchain-Technologie im Automobil. Zusammen wollen der Münchner Halbleiterkonzern und das Berliner Start-up diverse Anwendungsmöglichkeiten testen und zur Marktreife bringen. Ein erster Demonstrator zeigt die dezentrale Vergabe von Zugriffsrechten per Smartphone - beispielsweise für Car-Sharing-Anwendungen.

Eine Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, durch deren Einsatz Transaktionen abgewickelt und fälschungssicher gespeichert werden können. Rund um das Automobil ist dies zum Beispiel für automatisierte Bezahlvorgänge, den schlüssellosen Zugang zum Auto beim Car Sharing, On-Demand-Dienste, Tuning-Schutz oder automatisierte Fahrfunktionen denkbar. Im Kern geht es um die Vergabe von Zugriffsrechten – auf das Automobil selbst oder auf bestimmte Daten im Fahrzeug. Letzteres wird zum Beispiel relevant, wenn Kfz-Versicherungen niedrige Prämien für regelkonformes Fahrverhalten anbieten.

Alle AURIX-Mikrocontroller der zweiten Generation von Infineon können bereits Blockchain-Funktionen im Automobil unterstützen. Basis ist ein integriertes Hardware Security Module (HSM) nach der höchsten Stufe des EVITA-Sicherheitsstandards. Unter einem HSM versteht man spezielle Rechen- und Speichereinheiten innerhalb des Mikrocontrollers, die kryptografischen Funktionen vorbehalten und durch eine eigene Firewall gesichert sind. Damit bieten die Mikrocontroller einen gesicherten Speicher für den digitalen Schlüssel zur Identifikation in der Blockchain. Zudem können sie Blockchain-Operationen, wie Hashing oder digitales Signieren, schnell und gut gesichert durchführen. Ein noch höheres Sicherheitsniveau ist möglich mit zertifizierten Security Controllern wie dem OPTIGA TPM 2.0 von Infineon für Automobilanwendungen.

Das Erzeugen neuer Datenblöcke ist heute allerdings noch eine Herausforderung für herkömmliche Mikroprozessoren, wie sie im Auto verwendet werden. Aufgrund des hohen Rechenaufwandes ist das so genannte Mining, wie bei Kryptowährungen eingesetzt, bislang Hochleistungsprozessoren vorbehalten. XAIN arbeitet jedoch an einem neuen Verfahren, das auf Geräten einsetzbar sein soll, die sehr energieeffizient arbeiten müssen – wie Mikrocontroller im Automobil.

Über XAIN

Die XAIN AG entstand 2014 als Forschungsprojekt an der Universität Oxford mit dem Plan, ein Protokoll zu entwickeln, welches verteilte, energieeffiziente, und Privatsphäre-wahrende intelligente Systeme in Kollaboration von Menschen und Maschinen ermöglicht. Beispiele sind die automatisierte Erteilung von Zugriffsrechten in Maschinen, unter anderem Fahrzeuge und Produktionsmaschinen, oder die Automatisierung von internen Prozessen, wobei ein Software Development Kit anstatt einer Cloud Plattform bereitgestellt wird, um maximale Privatsphäre zu ermöglichen. Außerdem hat XAIN mit FROST eine Programmiersprache zur Entwicklung von verteilten und sicheren Zugriffsrechten, sogenannten Smart Policies, entwickelt, welche auch direkt in Hardware, wie den AURIX-Mikrocontrollern, integrierbar ist.

Auf dem Infineon Automotive Cybersecurity Forum stellen Infineon und XAIN einen ersten Demonstrator vor. Er zeigt, wie Zugriffsrechte schnell, sicher und dezentral per Smartphone-App vergeben werden können. Dies könnte zum Beispiel Car Sharing ohne Plattform oder Backoffice ermöglichen, bei dem jeder Teilnehmer spontan sein Auto mit anderen teilen kann. Das Infineon Automotive Cybersecurity Forum ist eine Branchenkonferenz von Infineon, auf der Automobil- und Zulieferindustrie sowie Vertreter der Wissenschaft das Thema Cybersicherheit im Auto diskutierten. © Infineon

