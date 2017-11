Merken Gemerkt

Merken

09.11.2017

Infineon und Rutronik kooperieren in Asien

Rutronik Elektronische Bauelemente und Infineon erweitern ihre Distributions-Kooperation auf Asien. Der Vertrag ist bereits in Kraft und betrifft insbesondere das Automotive-Produktportfolio.

Gerhard Weinhardt, Director Global Marketing bei Rutronik. (Bild: Rutronik)

Zu den Produkten, die für den asiatischen Markt besonders interessant sind, zählen im Bereich Automotive die Hall- und Stromsensoren sowie spezifische Mikrocontroller. Auch Verschlüsselung ist ein wichtiges Feld. Hier bietet Infineon spezifische High-End-Lösungen zur Sicherung von Systemen gegen Hackerangriffe an.

Das langfristige Ziel der Distributionskooperation ist es, den Marktanteil in Asien weiter auszubauen. Ein Schwerpunkt wird aufgrund der Größe des Marktes China sein.

„Für Asien sind Power- und Automotive-Anwendungen besonders interessant, ebenso Automation und das Thema Lichtsteuerung. Wir sehen das E-Bike- und E-Scooter-Segment als einen sehr großen Markt in Asien. Speziell in China können wir mit den Produkten von Infineon ‚best fit‘-Produkte anbieten. In China wird viel konsequenter auf E-Mobilität gesetzt als in Europa“, so Gerhard Weinhardt, Director Global Marketing bei Rutronik.

zu Rutronik