04.06.2019

Infineon plant Übernahme von Cypress Firmenkauf

Infineon Technologies will Cypress Semiconductor übernehmen. Der vereinbarte Aktienpreis von 23,85 US-Dollar je Aktie entspricht einem Unternehmenswert von insgesamt 9,0 Milliarden Euro.

© Infineon/Cypress

Cypress bietet ein differenziertes Portfolio an Mikrocontrollern sowie Software und Connectivity-Komponenten an. Damit sollen die Leistungshalbleiter, Sensoren und Sicherheitslösungen von Infineon ergänzt werden. Die Kombination ermöglicht neue Lösungen für Anwendungen wie zum Beispiel elektrische Antriebe, batteriebetriebene Geräte und Stromversorgung. Die Verbindung der Sicherheits-Expertise von Infineon mit dem Connectivity-Know-how von Cypress soll den Eintritt in neue IoT (Internet der Dinge)-Anwendungen im Industrie- und Consumer-Segment beschleunigen. Im Automobilsegment bietet das erweiterte Portfolio an Mikrocontrollern und NOR-Flash-Speichern Potenzial für Fahrerassistenzsysteme und neue Elektronikarchitekturen im Fahrzeug.

Die Akquisition bedarf noch der Zustimmung der Aktionäre von Cypress und der zuständigen Aufsichtsbehörden sowie der Erfüllung weiterer üblicher Bedingungen vor Closing. Das Closing wird Ende des Kalenderjahres 2019 oder Anfang 2020 erwartet.

