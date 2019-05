Merken Gemerkt

14.05.2019

Infineon ist Partner im Volkswagen-Lieferantennetzwerk FAST Elektrische Antriebe

Infineon ist neuer Partner im strategischen Lieferantennetzwerk FAST des Volkswagen Konzerns. FAST steht für „Future Automotive Supply Tracks“. Im so genannten MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten) der Elektrifizierungsplattform von Volkswagen, steuern Leistungsmodule des Münchner Chipherstellers den elektrischen Antrieb.

© Volkswagen AG

Infineon ist nach eigener Angabe Markt- und Technologieführer bei Leistungshalbleitern für die Elektromobilität. 2018 nutzten 15 der 20 weltweit meistverkauften Elektroautos und Plug-in-Hybride seine Bausteine. Der Chiphersteller verfügt über das breiteste Halbleiterangebot für Elektromobilität: vom einzelnen Chip über diskrete Komponenten, in Leiterplatten eingebettete Chips bis hin zu kompletten Modulen. Dabei setzt Infineon sowohl auf das Halbleitermaterial Silizium als auch auf Siliziumkarbid

Um die steigende Nachfrage nach Leistungselektronik in der Automobilindustrie und anderen Branchen auch künftig bedienen zu können, erweitert Infineon seine Fertigungskapazitäten in den bestehenden Werken in Dresden sowie in Kulim (Malaysia). Darüber hinaus investiert das Unternehmen im österreichischen Villach über die kommenden Jahre 1,6 Milliarden Euro in eine neue Fabrik zur Fertigung von Leistungshalbleitern. Sie soll 2021 in Betrieb gehen.

