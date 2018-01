Merken Gemerkt

11.01.2018

Infineon arbeitet mit Baidu zusammen Kooperation

Infineon und Baidu, Suchmaschinenanbieter für den chinesischen Sprachraum, verkündeten auf der Consumer Electronics Show 2018 in Las Vegas ihre Partnerschaft: Infineon wird sich dem Apollo-Programm von Baidu anschließen. In die Partnerschaft bringt Baidu seine Kompetenz in Künstlicher Intelligenz (KI) und beim autonomen Fahren ein und Infineon seine Expertise für die Automobilelektronik.

Die Apollo-Plattform für autonomes Fahren reicht von Cloud-Services und Open-Source-Software bis hin zu Referenzhardware und Fahrzeugplattformen. Rund 100 Entwickler aus der Branche haben sich dem Programm angeschlossen. Bezogen auf die Apollo-Hardwareplattform steuert Infineon Mikrocontroller sowie Radar- und Lidar-Sensorchips, Informationssicherheit und funktionale Sicherheit bei. Dies sind auch die zentralen Kooperationsfelder der beiden Partner.

Infineon bringt die skalierbaren 32-Bit-Mikrocontroller der Aurix-Familie mit Echtzeitfunktionen für Sensoranwendungen, Domänen- und zentrale Gateway-Controller und Sensor-Fusion-Anwendungen ein. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Reihe von Sensorchips für Radar-, Lidar- und Kamerasysteme im Angebot. Mit Blick auf Aktuatoren deckt Infineon nach eigener Angabe alle wichtigen Funktionsmerkmale für ADAS und autonomes Fahren ab, einschließlich Getriebe, Motor, Bremse, Fahrwerk und Lenkung.

