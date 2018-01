Merken Gemerkt

Merken

30.01.2018

in-tech beteiligt sich am Mobilitäts-Startup Rydies Beteiligung

Gemeinsam mit dem innogy Innovation Hub beteiligt sich in-tech am Mobilitäts-Startup Rydies, welches eine Plattform für urbane Kurzstrecken-Mobilität entwickelt. Smart Cities, in denen intelligente Apps immer das ideale Verkehrsmittel finden, sind Zukunftsthema der Mobilitätsbranche.

„Mit in-tech hat Rydies hat einen Partner gefunden der seine umfangreiche Kompetenz im Software Engineering einbringen kann“, sagt Gründer und Geschäftsführer Andreas Nelskamp. © in-tech/Rydies

Der Engineering-Spezialist in-tech plant, smarte Lösungen für die Mobilität der Zukunft bereitzustellen. Neben Themen wie Elektromobilität, Autonomes Fahren oder Carsharing gehört auch die multimodale Mobilität - der nahtlose Wechsel zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln-– zu den Fokusthemen des Unternehmens.

Das Mitte 2017 gegründete Startup Rydies wird sich vor allem auf das Schwerpunktthema Kurzstrecken-Mobilität und Services zu Digitalisierung und Vernetzung konzentrieren. Hier sollen vor allem Angebote, Informationen, Buchungs- und Bezahlfunktionen rund um Fahrräder, E-Bikes, Lastenräder, E-Microscooter und ähnliche Kleinstfahrzeuge erfasst und auf einer Plattform gebündelt werden. Kernelement ist dabei die Vernetzung bestehender Dienste rund um die urbane Kurzstrecken-Mobilität. Mit einem Klick kann man sich beispielsweise einen Überblick über die diversen Anbieter vor Ort, und über Park-, Leih-, Sharing- und Auflademöglichkeiten verschaffen.

Plattform bietet B2B2C-Funktionen

Rydies richtet sich vor allem an Mobilitäts- und Transportunternehmen, ÖPNV Unternehmen, Karten- und Routinganbietern, die Informationen, Buchung und Bezahlung von „Anschluss- und Alltagsmobilität“ für eigene Apps oder Web-Anwendungen nutzen möchten. Beispielsweise könnten Bahn-Unternehmen über Rydies sichere Abstellmöglichkeiten für private Fahrräder und über Fahrradverleih-Angebote in der Nähe der Bahnhöfe in die eigene App integrieren.

„Connected Services“ für die Vernetzung verschiedener Mobilitätsformen und deren Infrastruktur sind auch ein Schwerpunkt bei in-tech. Die Engineering-Spezialisten arbeiten an der Vernetzung zwischen Fahrzeug, Bus, Bahn, E-Bike, Ladestationen etc. sowie an Diensten für Carsharing, Parkplatzsuche, E-Mobility Lademöglichkeiten u.v.m. Von der Beteiligung an Rydies verspricht sich das Unternehmen dabei eine ideale Ergänzung.

Weltweiter Einsatz im Jahr 2021 geplant

Ab Januar 2018 startet die technische Weiterentwicklung der Plattform, an der in-tech beteiligt sein wird und einen Teil der Entwicklungsumfänge übernimmt. Schrittweise sollen Plattform und Funktionen dann weiter ausgebaut werden und auch in anderen Ländern zum Einsatz kommen. Ein weltweiter Einsatz der Plattform im Jahr 2021 ist dabei das Ziel.

in-tech ist ein Engineering-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Elektronik und Software für die Branchen Automotive, Maschinenbau und Verkehrssysteme. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und beschäftigt zur Zeit zirka 1.200 Mitarbeiter. Neben dem Hauptsitz in Garching bei München befinden sich weitere Standorte in Ingolstadt, Wolfsburg, Braunschweig, Stuttgart, Wien (Österreich), Nottingham (UK), Greenville und Oxnard (USA), Shenyang (China), Prag (Tschechische Republik) und Brasov (Rumänien). in-tech bietet die Entwicklung industrieller Steuerungssysteme in Automobil, Industrie und Verkehrssystemen an.

zu in-tech