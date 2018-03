Merken Gemerkt

Merken

23.03.2018

IC-CPD-Ladeanschlussverbindung zertifiziert eMobility

Auf der Light & Building in Frankfurt, hat das VDE-Institut heute an die Firma Mennekes das international anerkannte VDE-Zertifikat für ihre Steuer- und Schutzeinrichtung (IC-CPD) zum Laden von Elektrofahrzeugen übergeben. IC-CPD-Anschlüsse ermöglichen den Ladevorgang von Elektroautos an normalen Außen-Haushaltssteckdosen und übernehmen Schutzfunktionen, die in Ladestationen und Wallboxen implementiert sind.

Die Experten des VDE-Instituts prüften die Ladeanschlussverbindung nach internationalen Standards auf Sicherheit und Interoperabilität. „Der Erfolg von Elektromobilität hängt maßgeblich von der Ladeinfrastruktur ab. Hier hat Deutschland noch großen Nachholbedarf. Umso mehr freuen wir uns, dass auch die IC-CPD-Anschlusslösung von Mennekes die hohen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen erfüllt. Elektroautos können mit dieser Lösung bequem zuhause an einer normalen Außensteckdose getankt werden“, erklärt Sven Öhrke, Mitglied der Geschäftsführung des VDE-Instituts, bei der Zertifikatsübergabe an Volker Lazzaro, Mennekes-Geschäftsführer, auf der Light & Building.

Sven Öhrke (Mitte), Mitglied der Geschäftsführung des VDE-Instituts, übergibt auf der Light & Building 2018 das VDE-Zertifikat an Christopher Mennekes (links), Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Mennekes sowie an den Mennekes-Geschäftsführer Volker Lazzaro (rechts) für die Steuer- und Schutzeinrichtung (IC-CPD) zum Laden von Elektrofahrzeugen © VDE

zum VDE