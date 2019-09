Merken Gemerkt

Merken

17.09.2019

IBM-Technologie für die Hybrid-Cloud-Strategie von ZF Datenverarbeitung

IBM und der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen arbeiten bei der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS: Advanced Driver Assistance Systems) zusammen. Von IBM kommt eine Hybrid Data Bridge als Grundlage für ein Daten-Managementsystem für die von ADAS erzeugten großen Datenmengen. Damit erfolgt die Verwaltung von Dateien in der hybriden Multi-Cloud-Umgebung.

© IBM

Die Hybrid Data Bridge ist zentraler Bestandteil der Hybrid-Cloud-Strategie von ZF. Der Pilot der Hybrid Data Bridge wurde bereits implementiert und wird in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von ADAS eingesetzt; weitere ZF-Unternehmensbereiche werden folgen.

Schlussendlich sollen mehr als 25.000 ZF-Ingenieure weltweit über eine intuitive Oberfläche auf die Hybrid Data Bridge zugreifen, um sich zum Beispiel Videoausschnitte anzusehen, zu beschriften sowie Playlists für das Training der ADAS/AD-Funktionen im Fahrzeug zu erstellen und an nachgelagerte Prozesse zu übergeben. Die Hybrid Data Bridge unterstützt die Arbeit von ZF an der Vision Zero, einem Projekt, das eine Zukunft ohne Verkehrsunfälle und ohne schädliche Emissionen vorsieht.

Als zentraler Bestandteil der Hybrid-Cloud-Strategie von ZF basiert die Hybrid Data Bridge auf einer vollständigen Virtualisierung und unterstützt verschiedene Provider in einer Public und Private Cloud. Die Cloud-Architektur basiert auf dem Hybrid-Cloud-Fundament RedHat OpenShift zur Erstellung und Skalierung von containerisierten Anwendungen, um zum Beispiel den Datenempfang und die Videotransformation zu beschleunigen.

Die Hybrid Data Bridge ermöglicht eine effiziente Übertragung, Speicherung und Archivierung großer Datenmengen. Das Herzstück des Systems ist der IBM Archive and Essence Manager (AREMA), um komplexe Videobestände und große digitale Archive mithilfe von Künstlicher Intelligenz zu verwalten. Zur Speicherung der Daten kommt IBM Spectrum Scale zum Einsatz. Die skalierbare Hochleistungslösung für das Daten- und Dateimanagement bietet integrierte Tools für den Informationslebenszyklus, die Petabytes an Daten und Milliarden Dateien verwalten. Je nachdem, wie schnell und zu welchen Kosten der Datenzugriff erfolgen muss, kann zwischen Flash-, Disk-, Tape- oder Cloud-Object-Speicher gewählt werden.

weitere Informationen