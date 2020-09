Merken Gemerkt

01.09.2020

IAV baut ein EMV-Testzentrum Zunehmende Zahl elektronischer Bauteile erhöht Testbedarf

Die Zahl elektronischer Bauteile in Fahrzeugen steigt rasant, und damit auch der Bedarf an Testkapazitäten zur Überprüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). IAV reagiert auf die Nachfrage aus der Automobilindustrie mit dem Bau eines eigenen EMV-Testzentrums in Heimsheim nahe Stuttgart.

Mit dem Neubau reagiert IAV auf die trotz Corona-Pandemie ungebrochene Nachfrage aus der Automobilindustrie nach EMV-Mess- und Prüfkapazitäten. Mit einem deutschen Automobilhersteller konnte bereits eine langfristige Kooperation für die EMV-Fahrzeugentwicklung und EMV-Tests von Fahrzeugen vereinbart werden.

Der Baubeginn des EMV-Testzentrums ist für den Spätherbst dieses Jahres geplant. Die Inbetriebnahme soll zu Beginn des Jahres 2022 erfolgen.

Entwurf des neuen EMV-Testzentrum der IAV GmbH. (© copyright: mrarch mössnang reisinger architekten)

Das Herzstück des neuen IAV-Testzentrums ist ein EMV-Prüflabor mit einem elektromagnetischemissionsfreien Rollenprüfstand für Fahrzeuge. Auf der Rolle können die IAV-Experten während des Testvorgangs alle prüfrelevanten Fahrmodi wie Beschleunigen, Bremsen oder Rekuperieren abbilden. Ergänzt wird dieses Labor durch eine EMV-Komponentenprüfeinrichtung, in der Komponenten vom Parksensor bis zur kompletten Fahrzeug-Hochvoltbatterie vermessen werden können.

„Mit unserem Testzentrum werden wir als einer von sehr wenigen Engineering-Partnern in Europa in der Lage sein, unseren Kunden den kompletten EMV-Entwicklungsprozess, angefangen beim Lastenheft über die Unterstützung bei der EMV-optimierten Hardwareentwicklung bis zur Integration ins Gesamtfahrzeug mit anschließender Freigabeempfehlung in-house und aus einer Hand anzubieten“, sagt Technik-Geschäftsführer Matthias Kratzsch. „Wir unterstreichen damit unseren technologischen Führungsanspruch in einem für uns attraktiven Wachstumsmarkt.“

Unabhängig von der langfristigen Zusammenarbeit mit einem deutschen Automobilhersteller steht das IAV Testzentrum mit seiner Komponenten- wie Fahrzeugprüfeinrichtung auch weiteren Fahrzeugherstellern und Zulieferern zur Verfügung.

Die Akkreditierung des EMV-Testzentrums durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) ist unmittelbar nach Fertigstellung geplant. Damit garantiert IAV seinen Kunden, dass die Prüfergebnisse national wie international anerkannt werden und der Qualitätsstandard dokumentiert ist.

