07.01.2019

Hyundai tritt Automotive Grade Linux und Linux Foundation bei Konsortium

Hyundai hat sich sowohl Automotive Grade Linux (AGL) als auch der Linux Foundation angeschlossen. Automotive Grade Linux (AGL) ist ein branchenübergreifendes Konsortium, das eine offene Plattform für das vernetzte Fahrzeug entwickelt. Die Linux Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die Masseninnovationen durch Open Source ermöglicht.

© Automotive Grade Linux

AGL ist ein Open-Source-Projekt der Linux Foundation. Die Mitglieder wollen die Art und Weise verändern, wie Automobilhersteller Software entwickeln. Mehr als 140 Mitglieder arbeiten gemeinsam an einer gemeinsamen Plattform, die als De-facto-Industriestandard dienen kann. Die Einführung einer offenen Plattform in der gesamten Branche ermöglicht es Automobilherstellern und Zulieferern, gemeinsam dieselbe Codebasis zu nutzen und wiederzuverwenden.

Die AGL Unified Code Base (UCB)-Plattform entstand aus der Zusammenarbeit von Dutzenden Mitgliedsunternehmen und ist eine Open-Source-Softwareplattform für Infotainment-, Telematik- und Kombianwendungen. Sie folgt dem Prinzip, dass Entwickler ein Produkt einmal entwickeln, das anschließend bei mehreren Autoherstellern zum Einsatz kommen kann. Sie stellt 70% des Ausgangspunktes für ein Entwicklungsprojekt dar und beinhaltet ein Betriebssystem, eine Middleware und ein Applikations-Framework. Automobilhersteller und Zulieferer können die Plattform mit Funktionen, Services und Branding an ihre individuellen Produkt- und Kundenbedürfnisse anpassen.

Obwohl AGL in erster Linie auf das In-Vehicle-Infotainment (IVI) abzielt, ist sie eine Organisation, die sämtliche Software im Fahrzeug ansprechen will, darunter Instrumenten-Cluster, Head-up-Displays, Telematik, Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren. Die AGL-Plattform steht allen zur Verfügung, und jeder kann an der Entwicklung teilnehmen.

