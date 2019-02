Merken Gemerkt

Merken

21.02.2019

Huf und Baolong gründen BH SENS Merger

Zwei Hersteller aus dem Bereich Reifendruck-Kontrollsysteme (RDKS), Shanghai Baolong Automotive Corporation (Baolong) und Huf Hülsbeck & Fürst (Huf), haben im Januar 2019 das Joint Venture BH SENS in China, Europa und den USA gegründet. BH SENS soll damit der weltweit größten Anbieter von RDKS-Lösungen in der Erstausrüstung und im Independent After Market (IAM) sein.

© BH SENS

Die BH SENS-Gruppe besteht aus drei Unternehmen. Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd (Baolong Huf) hat ihren Sitz in China, Huf Baolong Electronics Bretten GmbH (Huf Baolong) ist in Deutschland angesiedelt. Das dritte Unternehmen ist Huf Baolong Electronics North America Corp., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in den USA, die die Geschäfte in Nordamerika tätigt. Alle Unternehmen der BH SENS Group verwenden „BH SENS“ als Unternehmensmarke. Geplant ist die Eröffnung einer weiteren Produktionsstätte in Mexiko im Jahr 2020.

„Durch den Zusammenschluss von Huf und Baolong im Bereich RDKS entsteht über drei Kontinente hinweg die neue Nummer drei des Marktes.“, erläutert Axel Hummel, Geschäftsführer von Huf Baolong Electronics Bretten GmbH, die zentrale Idee hinter dem neuen Unternehmen.

weitere Informationen