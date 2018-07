Merken Gemerkt

23.07.2018

Huf Group und Baolong gründen Joint Venture für Reifendruck-Kontrollsysteme Kooperation

Die Huf Group aus Velbert und der chinesische Automobilzulieferer Baolong aus Shanghai wollen ein Joint Venture für Reifendruck-Kontrollsysteme (RDKS) gründen. Ziel sind gemeinsame Aktivitäten in den Bereichen Entwicklung, Einkauf, Fertigung und Vertrieb.

Huf Group

Das neue Unternehmen wird am 1. Januar 2019 seine Geschäftsaktivitäten aufnehmen. In das Joint Venture wird Huf das Geschäft mit den Reifendruckkontrollsystemen einbringen. Es besteht aus den beiden Sparten OE (Original Equipped) und IAM (Independent After Market) mit rund 224 Mitarbeitern und Standorten in Deutschland, den USA und China. Von Baolong wird der Bereich Reifendruckkontrollsysteme mit Standorten in Shanghai und Wuhan sowie rund 400 Mitarbeitern eingebracht.

Im Bereich Reifendruck-Kontrollsysteme entwickelt und produziert Huf Produkte und Lösungen für PKW- und LKW-Hersteller. Baolong ist ein börsennotierter Automobilzulieferer mit Sitz in Shanghai, China. Das 1997 gegründete Unternehmen entwickelt und fertigt u.a. Reifenventile, Auspuffe und Reifendruck-Kontrollsysteme.

An dem Joint Venture wird Baolong mit 55% und Huf mit 45% beteiligt sein.

