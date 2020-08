Merken Gemerkt

26.08.2020

Horiba entwickelt Lidar-Testsystem Prüftechnik

Horiba hat laut eigenen Angaben als erster Hersteller weltweit ein Light Detection and Ranging (Lidar)-Testsystem entwickelt und zum Patent angemeldet.

Das Unternehmen greift mit dieser Applikation der anstehenden Gesetzgebung für autonomes Fahren voraus und gibt seinen Kunden eine Testlösung an die Hand, die es ihnen ermöglicht, kommende Anforderungen an die Zulassung von autonomen Fahrfunktionen einzuhalten.

Horiba LidarSystem. (© Horiba Europe GmbH)

Das neue System ist in der Lage, künstliche Lidar-Objekte zu generieren, um diese gemeinsam mit Kamera und Radar einem Fahrzeug zu präsentieren. Es ist bereits im Horiba Testcenter in Oberursel im Einsatz, kann aber auch an Kundenstandorten implementiert werden. Horiba geht mit dem System neue Wege, um die Beeinflussung von Fahrzeugdatenbussystemen zu vermeiden und schließt mit dieser Entwicklung die Lücke zwischen Simulationen im Testcenter und Testfahrten unter realen Bedingungen im Straßenverkehr.

Horiba Lidar-Testapplikation. (© Horiba Europe GmbH)

Mit dem neuen Testsystem lässt sich bereits jetzt die im Januar 2021 anstehende UN-Verordnung für autonomes Fahren (Level 3) im Bereich Lidar einhalten.

Das Lidar-Testsystem von Horiba verschafft Unternehmen einen entscheidenden Vorteil in der Entwicklung von autonomen Fahrfunktionen sowie damit verbundenen Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet die zum Patent angemeldete Technologie auch Einsatzmöglichkeiten in der Homologation und der technischen Überprüfung von Fahrzeugen.

www.horiba.com