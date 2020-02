Merken Gemerkt

13.02.2020

Hochschule Trier weiht dynamischen Fahrsimulator ein Forschung und Entwicklung

Nach einer etwa dreijährigen Bau- und Erprobungszeit wurde das Forschungsgroßgerät „dynamischer Fahrsimulator“ an der Hochschule Trier in Betrieb genommen. Das System wurde durch die Carl-Zeiss-Stiftung mit knapp einer halben Million Euro gefördert.

Prof. Dr. Dorit Schumann (Präsidentin HS Trier) testet den Simulator © HS Trier

Simulation ist ein Mittel im Entwicklungsprozess, das es ermöglicht ein noch in Entwicklung befindliches System in einer realistischen Umgebung zu erproben und zu optimieren. Bei der Entwicklung von Algorithmen zum automatisierten Fahren geht die Automobilindustrie einen Schritt weiter und trainiert künstliche neuronale Netze in simulierten Verkehrsszenarien. So werden teils Millionen von simulierten Kilometern zurückgelegt, um die Software auf ihren Einsatz im realen Fahrzeug vorzubereiten, ohne dass ein Mensch miteinbezogen wird.

Mit dem Fahrsimulator an der Hochschule Trier wird hingegen bewusst die Interaktion von Mensch und Technik untersucht. Die Forschenden verfolgen den Ansatz, dass die Entwicklung sicherer und zuverlässiger Systeme die Einbeziehung menschlicher Reaktionen und der Akzeptanz durch den Nutzer bereits bei der Entwicklung unverzichtbar ist. Der Fahrsimulator soll hauptsächlich in Projekten des Forschungsverbunds Verkehrstechnik und Verkehrssicherheit (FVV Trier) eingesetzt werden. Dieser interdisziplinäre Verbund besteht aus Ingenieuren, Informatikern und Psychologen.

Praktischer Nutzen

Der Fahrsimulator kann beispielsweise dafür eingesetzt werden, neuartige Systeme zur Fahrerüberwachung zu entwickeln und zu testen. Diese sollen eine Einschätzung des kognitiven Zustands der Fahrerin bzw. des Fahrers erlauben. Damit wäre es möglich einzuschätzen, wie gut der Mensch in der Lage ist, die Kontrolle zu übernehmen, wenn ihn das automatisierte Fahrzeug dazu auffordert. So kann die Sicherheit und Zuverlässigkeit beim automatisierten Fahren verbessert werden.

Um eine realistische Fahrzeugumgebung für den Fahrer zu erzeugen, wurde der Simulator um Teile des proTRon EVOLUTION, des Forschungsfahrzeugs der Hochschule Trier, ergänzt. Für dieses soll auch untersucht werden, wie Probanden mit neuen elektrischen Antriebskonzepten umgehen und wie innovative Assistenzsysteme gebaut sein müssen, die eine sparsame Fahrweise zur Optimierung von Reichweite und CO2-Bilanz fördern.

