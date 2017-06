Merken Gemerkt

02.06.2017

Hitex und ARM: Functional Safety After-Lunch

Die Safety-Experten von Hitex und ARM veranstalten ein Seminar zur Umsetzung von funktionaler Sicherheit mit ARM-Prozessoren.

In der halbtägigen Veranstaltung „Functional Safety After-Lunch with ARM - Tools for improving safe embedded development“ wird ein fundierter Einblick in die neuesten Lösungsansätze für die Entwicklung sicherer Embedded-Designs vermittelt. Die Teilnehmer erhalten Informationen aus erster Hand, um Entwicklungsprozesse zu verbessern und Safety-Standards zu entsprechen.

Das Seminar wird am Mittwoch, 12. Juli 2017 in München und am Donnerstag, 13. Juli 2017 in Stuttgart angeboten und richtet sich an alle, die Safety-Anforderungen in ihrem Embedded-Design berücksichtigen müssen. Hierzu zählen bereits erfahrene Entwickler ebenso wie Einsteiger. Veranstaltungssprache ist Englisch.

Mehr Informationen und Anmeldung