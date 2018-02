Merken Gemerkt

19.02.2018

HERE unterstützt Dateninfrastruktur für fahrerlosen Verkehr in Dubai Kooperation

Die Roads and Transport Authority (RTA) von Dubai und HERE Technologies planen eine langfristige Partnerschaft, um die Stadt in hoher Auflösung kartographieren. Hochauflösende Karten sind die Voraussetzung, um Dubai seinem Ziel näher zu bringen, 25 Prozent des öffentlichen Verkehrs bis 2030 autonom fahren zu lassen.

Beide Partner planen, aktuelle ortsbezogene Technologien für die Entwicklung einer Dateninfrastruktur zu nutzen, um sicheren, nachhaltigen und effizienten autonomen Verkehr zu fördern. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit der Smart-City-Strategie Dubais und seinen Plänen zum selbstfahrenden Verkehr.

Als Teil der Zusammenarbeit planen die RTA und HERE einige Pilotprojekte, innerhalb derer die HD Live Map, die Karte für autonome Fahrzeuge von HERE, in öffentlichen Fahrzeugflotten eingesetzt werden soll. Die HD Live Map ist eine hochauflösende und sich selbst-aktualisierende Karte, die entwickelt wurde, um Fahrzeuge mit präzisen Informationen über das Geschehen im Straßenverkehr zu versorgen.

Ein zusätzlicher Fokus der Zusammenarbeit liegt auf der HERE Open Location Platform (OLP). Sie soll genutzt werden, um Fahrzeuge untereinander sowie mit der Straßeninfrastruktur - wie Ampeln oder in Straßen und Gehwege integrierte Sensoren - intelligent zu vernetzen. Die OLP ermöglicht es, anonymisierte Echtzeitsensordaten aus Fahrzeugen verschiedener Fahrzeughersteller sowie Daten anderer Organisationen und Quellen zu aggregieren, mit hochpräzisen ortsbezogenen Daten anzureichern und im Anschluss echtzeitnah in Form von gezielten und kontextrelevanten Informationen über sich ändernde Straßenbedingungen an Fahrzeuge zurückzuschicken.

Nach einer Planungs- und Prüfungsphase wollen die RTA und HERE gemeinsame Pilotprojekte aufsetzen, um den Einsatz selbstfahrender Fahrzeuge auf der EXPO 2020 vorzubereiten, die Dubai ausrichten wird. © HERE

