Merken Gemerkt

Merken

14.02.2018

HERE übernimmt Indoor-Maps-Anbieter Micello Firmenübernahme

HERE Technologies hat die geplante Übernahme von Micello bekannt gegeben. Die privat geführte Softwarefirma mit Sitz in Kalifornien betreibt eine Plattform zur Erstellung, Bearbeitung und Veröffentlichung von Innenraumkarten.

© HERE

Die geplante Akquisition folgt der Strategie von HERE, indoor wie outdoor qualitativ hochwertige Karten und ortsbezogene Dienste zu entwickeln und anzubieten. In Kombination mit der Tracking-Technologie von HERE ermöglichen Innenraumkarten neue und innovative Lösungen. Dazu gehören zum Beispiel die Ortung von Fertigungsteilen innerhalb einer Fabrik, die Optimierung der Nutzung von Büroflächen, die Navigation innerhalb von komplexen Gebäuden sowie die Routenführung für Fahrzeuge auf der sogenannten "letzten Meile".

Micello wurde 2007 von Ankit Agarwal gegründet und verfolgt den Plan, Innenräume zu kartographieren. Die Plattform von Micello ermöglicht es Besitzern und Betreibern von Gebäudekomplexen und Veranstaltungsorten, Innenraumkarten zu erstellen, bearbeiten und sicher zu veröffentlichen.

Über den Marktplatz von Micello können Technologieunternehmen die Innenraumkarten von Micello in eine Vielzahl an Kundenanwendungen integrieren. Über den Marktplatz sind bereits mehr als 75 Lösungen in unterschiedlichen Marktsegmenten wie dem Internet der Dinge, Analytics, der öffentlichen Sicherheit, dem Gebäudemanagement und dem Bereich der Unternehmensanwendungen verfügbar.

Beide Unternehmen haben über die Details des Übernahmevertrags Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2018 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Nach dem Abschluss wird Micello ein Teil des HERE-Geschäftsbereichs Internet of Things.

zu HERE