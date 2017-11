Merken Gemerkt

29.11.2017

HERE übernimmt ATS OTA-Technologie

HERE Technologies plant die Übernahme von ATS Advanced Telematic Systems, einer in Berlin ansässigen Firma, die sichere Technologien für Softwareupdates Over-The-Air (OTA) in der Automobilindustrie entwickelt. ATS hat sich auf Open-Source-Technologie spezialisiert, die auf offenen Standards basiert.

Armin G. Schmidt, CEO von ATS: "Die engen Kundenbeziehungen, die HERE mit Automobilherstellern unterhält, und unser weltweites Kunden- und Partnernetzwerk eröffnen zusammengenommen spannende Möglichkeiten für die Entwicklung neuer Lösungen sowie die Ergänzung bestehender Produkte und Services von HERE. Wir freuen uns sehr darauf, Teil eines Unternehmens zu werden, das eine inspirierende Vision davon hat, die autonome Welt zu prägen." © HERE/ATS

Die geplante Akquisition soll die Position von HERE als Anbieter von ortsbezogenen Daten und Cloud-Diensten für Fahrzeuge weiter ausbauen. Die Vertragsbedingungen bleiben vertraulich, die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und soll im ersten Quartal 2018 vollzogen sein.

OTA-Technologie ist wichtig, um volle Potenzial vernetzter und autonomer Fahrzeuge auszuschöpfen zu können. ATS hat sich auf Open-Source-Technologie spezialisiert, die auf offenen Standards basiert. Sie ermöglicht es, Daten, Software und Firmware auf sichere, kosteneffiziente und skalierbare Weise an Fahrzeuge zu senden.

Die Flaggschiff-Lösung von ATS integriert das vom U.S. Department of Homeland Security gestartete und finanzierte OTA-Sicherheitsframework Uptane. Uptane ist eine Sicherheitslösung gegen Angriffe auf Updates für vernetzte Fahrzeuge. ATS ist Mitglied des Verbands der Automobilindustrie (VDA) und beteiligt sich an der OTA-Entwicklung innerhalb der GENIVI Allianz und der Open-Source-Arbeitsgruppe Automotive Grade Linux (AGL).

HERE plant, die Entwicklung und den Vertrieb der OTA-Technologie von ATS als Bestandteil seines Produktportfolios für die Automobilindustrie weiterzuführen. Darüber hinaus soll sie auch andere Unternehmensbereiche ergänzen. In Zukunft könnte sie zudem sichere Kartenaktualisierungen und Software-Updates für Drohnen und andere vernetzte Geräte unterstützen.

