22.11.2019

Here tritt 5G Automotive Association bei Mobile Dienste

Here Technologies, ein Anbieter digitaler Karten, tritt der 5G Automotive Association (5GAA) bei. In dieser globalen, industrieübergreifenden Organisation arbeiten Automobil-, Technologie- und Telekommunikationsunternehmen gemeinsam an Lösungen für zukünftige Mobilitäts- und Transportdienste.

© Here

Die 5GAA ist im September 2016 gegründet worden und hat aktuell 134 Mitglieder. Zu den acht Gründungsmitgliedern gehören Audi, BMW, Daimler, Ericsson, Huawei, Intel, Nokia und Qualcomm.

Die 5GAA betrachtet 5G als am besten geeignet für die sicherheitskritische Kommunikation beim Fahren und die Unterstützung von V2X-Kommunikation und vernetzten Mobilitätslösungen. Als Anbieter von digitalen Karten und Fahrzeugnavigationssystemen liefert Here die ortsbezogenen Daten, Dienste und Technologien für das automatisierte und autonome Fahren.

