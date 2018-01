Merken Gemerkt

16.01.2018

HERE testet im 5G Mobility Lab von Vodafone Smart Cities

Vodafone Deutschland und HERE haben eine Partnerschaft für den Straßenverkehr der Zukunft geschlossen. Künftig testen die Unternehmen die HD Live Map von HERE für automatisiert und autonom fahrende Autos im 5G Mobility Lab von Vodafone. Das Test-Zentrum in Aldenhoven dient der Erforschung von Technologien für den vernetzten Straßenverkehr der Zukunft.

Das Test-Netz soll in naher Zukunft schon in 5G mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde und Latenzzeiten von weniger als 10 Millisekunden funken. Zusätzlich soll das 5G Mobility Lab einer der ersten Orte werden, an denen 5G in Deutschland zum Einsatz kommen wird. Wenn Autos zukünftig über dieses Echtzeit-Netz miteinander kommunizieren und sich ihre Standorte gegenseitig mitteilen, kann das die Anzahl von Unfällen und Verkehrstoten reduzieren.

Dafür sind jedoch auch hochpräzise Karten wie die HD Live Map von HERE nötig, die Veränderungen im Straßenumfeld registrieren und sich automatisch aktualisieren kann. Hierfür werden Daten, die vorausfahrende Fahrzeuge zum Beispiel über Baustellen, gesperrte Streckenabschnitte oder Glatteis erfassen, anonymisiert übertragen und in die digitale Echtzeitkarte integriert. So können autonome Autos ihre Route intelligent anpassen, die Fahrbahn frühzeitig wechseln und Stau sowie andere Gefahren meiden.

Vernetzter Straßenverkehr der Gegenwart

Doch schon heute geht es einen Schritt in Richtung des vollvernetzten Straßenverkehrs. So erfasst HERE über die Open Location Platform, eine neue Entwicklungsumgebung für ortsbezogene Produkte und Dienste, bereits jetzt schon anonymisiert Sensordaten von vernetzten Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller und verarbeitet diese in sicherheitsrelevante Informationen für Autofahrer. Dazu gehören lokale Gefahrenwarnungen oder aktuelle Informationen zur Straßenbeschilderung, darunter permanente und dynamisch sich verändernde Tempolimits. Damit wissen Fahrer genau, ob sie sich zum Beispiel auf Nebel gefasst machen müssen oder welche Hauptverkehrsadern gerade verstopft sind und wie sie umfahren werden können. Es wird erwartet, dass die Anzahl der Fahrzeuge, von denen HERE Echtzeitsensordaten verarbeitet, 2019 die Zehn-Millionen-Marke überschreiten wird. Im Rahmen der Partnerschaft wird nun nach Möglichkeiten geschaut, die Services der Open Location Plattform bei Vodafone zu integrieren.

Vernetzte Mülleimer und einfache Parkplatzsuche

HERE und Vodafone zeigten auf der CES 2018, wie sie das Abfallmanagement in den Städten intelligent machen können. So sollen Müllfahrzeuge erst dann rausfahren, wenn die Mülleimer melden, dass sie voll sind. Dabei werden gleichzeitig Staus, der Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge sowie die Infrastruktur einer jeden Stadt intelligent berücksichtigt. Die Kooperation von Vodafone und HERE eröffnet noch weitere Möglichkeiten, smarte Technologien in die Städte zu bringen - und so zum Beispiel die Parkplatzsuche einfacher zu machen oder die Straßenbeleuchtung zu optimieren.

