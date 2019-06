Merken Gemerkt

17.06.2019

HERE Technologies tritt Uptane Alliance bei OTA-Technologie

HERE Technologies ist der Uptane Alliance beigetreten. Dabei handelt es sich um ein gemeinnütziges Konsortium aus Automobilunternehmen, akademischen Sicherheitsforschern und Regierungsbehörden, die daran arbeiten, die Uptane Open-Source-Software für die Sicherheit von Software-Updates over-the-air (OTA) für Fahrzeuge und andere Geräte und Infrastrukturen zu standardisieren.

© Here

HERE stellt OEMs seine auf Uptane basierende OTA-Technologie für das Management von Software, HERE OTA Connect, zur Verfügung, um den hochsicheren Austausch von Software und Daten zwischen Cloud und Fahrzeug zu ermöglichen. HERE OTA Connect ist Teil der HERE Open Location Platform und wurde entwickelt, um auch andere Organisationen, wie z.B. solche, die Industriemaschinen verwalten oder Smart-Home-Anwendungen anbieten, bei der Abwehr von Angriffen zu unterstützen.

HERE brachte HERE OTA Connect 2018 nach der Übernahme von Advanced Telematic Systems (ATS), einem auf Software für vernetzte Fahrzeuge spezialisierten Berliner Unternehmen, auf den Markt. HERE OTA Connect wird von OEMs für die Aktualisierung von Autos im Feld und die Pflege von „On-Demand-Mobility“-Fahrzeugen verwendet. Uptane ist in alle Einsatzarten von OTA Connect integriert, egal ob sie „on premise“ oder „SaaS"-basiert sind.

