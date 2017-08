Merken Gemerkt

04.08.2017

HERE startet Echtzeit-Verkehrsdienst

HERE Technologies hat die Markteinführung der neuesten Generation seines HERE Real-Time Traffic-Dienstes für Echtzeitverkehrsinformationen angekündigt. Dabei handelt es sich nach eigener Angabe um den ersten globalen Verkehrsdienst auf dem Markt, der Echtzeit-Sensordaten von Fahrzeugen der Marken Audi, BMW und Mercedes-Benz und GPS-basierte Verkehrsflussdaten integriert.

Die neue Version von HERE Real-Time Traffic deckt mehr als 60 Länder ab und ist ab sofort branchenübergreifend für alle derzeitigen und künftigen Kunden des Verkehrsdienstes von HERE Technologies verfügbar. Der Dienst bietet jetzt laut HERE deutlich verbesserte Verkehrsflussdaten, insbesondere für Hauptverkehrsadern. Für mehr als 30 Länder beinhaltet er auch Informationen zu Störfällen mit zusätzlichen Funktionen wie Warnungen vor Stauenden ("Traffic Safety Warning"). Mittels Sensordaten von harten Bremsmanövern, die HERE jetzt neu verarbeitet, sind diese Warnungen relevanter und können zeitnah an Fahrzeuge gesendet werden.

Bis dato basierte HERE Real-Time Traffic bereits auf Milliarden von täglich erfassten GPS-basierten Verkehrsflussdaten und über 100 verschiedenen Quellen zu Verkehrsfluss und -vorfällen. Jetzt integriert HERE auch relevante Daten aus Millionen von Fahrzeugen der Marken Audi, BMW und Mercedes-Benz. Für 2018 und darüber hinaus ist mit einem weiteren Anstieg der Flottengröße zu rechnen. Um den Dienst noch weiter anzureichern, erweitert HERE gleichzeitig auch die Anzahl von Nutzfahrzeugen, über die HERE konventionelle GPS-basierte Verkehrsflussdaten erfasst.



