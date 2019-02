Merken Gemerkt

Merken

19.02.2019

HERE fördert Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz in Wien Forschung und Entwicklung

HERE Technologies, Anbieter digitaler Karten und ortsbezogener Plattformdienste, fördert die Gründung eines internationalen Forschungsinstituts für künstliche Intelligenz. Das „Institute for Advanced Research in Artificial Intelligence“ (IARAI) mit Sitz in Wien wird ein globales Forschungsinstitut für maschinelles Lernen sein, das mit ortsbezogenen Daten im industriellen Maßstab arbeitet.

Als unabhängige Institution wird das IARAI im Bereich des maschinellen Lernens forschen, um die ortsbezogene Intelligenz, die für die Entwicklung einer autonomen Welt erforderlich ist, zu steigern. Dazu gehören unter anderem eine verbesserte Umgebungswahrnehmung autonomer Fahrzeuge und genauere selbstheilende Karten sowie bessere Modelle für Verkehrsprognosen, ein effizienteres Flottenmanagement und verbesserte städtische Infrastruktur. HERE wird mit dem Institut zusammenarbeiten, es mit seiner Expertise unterstützen und seine Datensätze zur Verfügung stellen. Gleichzeitig wird diese Initiative HERE einen Zugang zu technologischen Möglichkeiten geben, die auf unternehmenseigenen Daten basieren.

KI-Algorithmen können komplexe Muster aus einer Vielzahl von Datenpunkten erkennen und sind so in der Lage, sich selbst zu korrigieren und bestimmte Muster zu erlernen. Die Anwendung dieser Algorithmen auf Standortdaten versetzt das IARAI in die Lage, ortsbasierte Probleme in Industrie und Gesellschaft zu lösen.

"Das IARAI bietet uns Zugang zu zukunftsweisender Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz, um die nächste Generation von ortsbezogenen Diensten zu entwickeln", sagte Peter Kürpick, der neu ernannte Chief Technology Officer von HERE Technologies © HERE

HERE wird das Institut über einen Zeitraum von fünf Jahren mit mehr als 25 Millionen Euro unterstützen, um die Entwicklung des IARAI zu fördern. Dazu gehört auch die Finanzierung des Institutsgebäudes sowie die von Forschungspositionen. Aktuell liegt der Fokus auf der Zusammenstellung eines internationalen, rund dreißigköpfigen Forscherteams.

Zwei Experten für maschinelles Lernen und Datenwissenschaft werden das IARAI leiten: Dr. Sepp Hochreiter von der Johannes Kepler Universität in Linz, Pionier auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und Erfinder des langen Kurzzeitgedächtnisses (LSTM), und Dr. David Kreil, ein Datenwissenschaftler von der Boku Universität in Wien.

zu HERE