17.04.2018

HERE eröffnet Entwicklungsstandort für autonomes Fahren in Colorado Navigation

HERE Technologies, Anbieter von hochauflösenden Karten für autonome Fahrzeuge, hat einen neuen Forschungs- und Entwicklungsstandort in Boulder, Colorado eröffnet. Dort arbeiten Experten aus den Bereichen Geodaten-Engineering, maschinelles Lernen und Data Science zusammen, um Prozesse weiterzuentwickeln, mit denen die HERE HD Live Map "sich selbst heilt". HERE nutzt dabei Echtzeit-Sensordaten vernetzter Fahrzeuge, um die hochauflösende Karte zu validieren und aktualisieren.

Zum neuen Standort gehört auch eine Testabteilung für Machbarkeitsstudien. Vor Ort wird HERE mit Fahrzeugherstellern zusammenarbeiten, die Technologie und Karten von HERE in ihre autonomen Fahrzeuge integrieren. Über 20 Unternehmen aus der Automobilindustrie nutzen derzeit die HERE HD Live Map für ihre Forschung und Entwicklung zum autonomen Fahren.

Das Team am Standort in Boulder umfasst zur Zeit 20 Mitarbeiter und soll weiter wachsen. Deshalb sucht HERE derzeit nach Softwareentwicklern für den Standort. Das Team wird eng mit Kollegen weltweit zusammenarbeiten und zu den über 8.500 Mitarbeitern gehören, die in insgesamt 56 Ländern für HERE arbeiten.

