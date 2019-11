Merken Gemerkt

13.11.2019

HELLA verkauft sein Relaisgeschäft an Hongfa Firmennews

Licht- und Elektronikspezialist HELLA will sich auf die Themen Elektromobilität und Autonomes Fahren konzentireren und veräußert deshalb sein Relaisgeschäft an den chinesischen Relaishersteller Hongfa. Im zurückliegenden Geschäftsjahr hat HELLA in diesem Segment einen Umsatz von 43 Millionen Euro erzielt.

© Hella

Gegenstand der Transaktion sind die entsprechenden Entwicklungs- und Fertigungsaktivitäten der beiden in Xiamen, China, ansässigen HELLA Gesellschaften. Die Transaktion mit einem Wert von rund 10 Millionen Euro soll voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Dabei sollen etwa 280 Mitarbeiter zu Hongfa wechseln.

Hongfa erzielte 2918 einen Gesamtumsatz von rund 1,2 Milliarden Euro.

